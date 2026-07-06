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Alain Plantier prend la présidence du Réseau des CERC

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Nomination
Publié le 06 juillet 2026 à 16h20, mis à jour le 06 juillet 2026 à 17h22, par Nils Buchsbaum
Le GIE Réseau des CERC a élu Alain Plantier à sa présidence jusqu'au 30 juin 2027. Également président de l'UNICEM et de l'UNPG, il succède à Jean-Christophe Repon.
© CERC - Batiweb
© CERC

Le GIE Réseau des CERC (Cellules économiques régionales de la construction) change de présidence. Réunie en assemblée générale, l'organisation a désigné Alain Plantier pour assurer sa présidence du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

Déjà à la tête de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), il prend la suite de Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Dans le communiqué annonçant cette nomination, le Réseau des CERC indique que son nouveau président souhaite « poursuivre le développement d'un réseau reconnu pour la qualité de ses analyses et son rôle d'appui aux acteurs de la construction et aux décideurs publics ».

 

Les CERC, un observatoire territorial de la filière construction

 

Les CERC, mises en place à l'initiative des pouvoirs publics et des représentants de la filière, assurent une mission d'observation de l'activité de la construction à l'échelle des territoires. Le réseau élabore des indicateurs économiques, des études prospectives et des analyses territoriales destinés à éclairer les évolutions du secteur, qu'il s'agisse des marchés, des besoins en logements, en infrastructures ou en compétences, ainsi que des transitions environnementales.

À la suite de son élection, Alain Plantier a déclaré : « Plus que jamais, les territoires ont besoin d'une connaissance fine de leurs besoins et de leurs dynamiques de construction. Le réseau des CERC joue un rôle essentiel en mettant à disposition des acteurs publics et privés des données objectives, partagées et prospectives. Je suis honoré de pouvoir contribuer à renforcer cette mission d'intérêt général aux côtés de l'ensemble des partenaires du réseau. »

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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