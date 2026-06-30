Heidelberg Materials modernise sa centrale à béton de Clichy

Une centrale à béton de nouvelle génération au cœur du Grand Paris

Implantée sur les bords de Seine depuis près de cinquante ans, la centrale Heidelberg Materials de Clichy entame une nouvelle étape de son histoire. Inaugurée le 25 juin 2026, sa transformation répond à un double objectif : accompagner les besoins croissants de la construction francilienne tout en démontrant qu'une activité industrielle peut parfaitement s'intégrer dans un environnement urbain.

Pour Bruno Pillon, Président de Heidelberg Materials France : « Notre objectif commun, c'est réussir à concilier activité industrielle et qualité du cadre de vie. »

Ce chantier représente la plus importante évolution du site depuis sa création en 1980.

Une intégration urbaine renforcée grâce à l'architecture et au végétal

La modernisation ne s'est pas limitée aux performances industrielles.

Afin d'améliorer l'insertion paysagère de la centrale, Heidelberg Materials a réalisé :

un mur végétalisé de 47 mètres de long ;

; une fresque artistique de 110 mètres , réalisée par l'atelier ART-FRESQUE ;

, réalisée par l'atelier ART-FRESQUE ; un nouveau bardage acoustique limitant les nuisances sonores et les émissions de poussières.

Cette approche illustre la volonté du groupe de démontrer que l'industrie peut participer pleinement à la qualité du paysage urbain.

Une centrale performante pour produire un béton plus durable

Avec une capacité de production supérieure à 100 000 m³ de béton par an, la centrale de Clichy approvisionne les principaux chantiers de l'ouest parisien et du Grand Paris.

Le site produit près de 1 250 formulations de béton, parmi lesquelles :

bétons courants ;

bétons à hautes performances ;

bétons pour parois moulées ;

bétons projetés ;

bétons décoratifs ;

bétons drainants favorisant la désimperméabilisation des sols.

Pour Heidelberg Materials, le béton constitue un matériau incontournable de la transition écologique.

Comme le souligne Bruno Pillon : « Une construction plus durable, ce n'est pas une construction sans béton. Compatible avec les enjeux écologiques, le béton à moindre empreinte carbone est aussi un atout économique puisqu'il permet une construction abordable sur le plan budgétaire. »

Une logistique fluviale pour réduire l'empreinte carbone

Située directement en bord de Seine, la centrale bénéficie d'un approvisionnement privilégié par voie fluviale.

Les matières premières sont acheminées par bateau grâce à une collaboration avec HAROPA, limitant ainsi le transport routier et les émissions de CO₂.

Le site dispose également d'un nouveau système automatisé de dépotage des ciments qui améliore les performances logistiques tout en réduisant les nuisances.

Cette organisation contribue pleinement aux objectifs de décarbonation des activités industrielles.

Une centrale à béton « zéro rejet » grâce au recyclage de l'eau

L'un des principaux axes de modernisation concerne la gestion des ressources.

La centrale fonctionne désormais selon un principe de réutilisation intégrale des eaux industrielles.

Toutes les eaux de lavage des installations et des camions toupies sont récupérées, traitées puis réinjectées dans le process de fabrication.

Le dispositif comprend notamment :

deux bassins de récupération de 150 m³ ;

une recycleuse séparant granulats et eau ;

une presse à boues haute pression pouvant atteindre 150 bars.

Les boues sont ensuite valorisées au sein de la cimenterie Heidelberg Materials de Couvrot tandis que l'eau clarifiée est réutilisée pour fabriquer de nouveaux bétons.

L'ensemble du site est également équipé de systèmes de filtration destinés à limiter les émissions de poussières.

Cette démarche environnementale s'inscrit dans le cadre de la Charte d'Amélioration des Ports d'HAROPA.

Un outil industriel stratégique pour la construction francilienne

La centrale dispose d'équipements dimensionnés pour répondre aux besoins des grands projets franciliens :

plus de 100 000 m³ de capacité annuelle ;

5 cases à granulats représentant 2 250 tonnes de stockage ;

650 tonnes de stockage secondaire ;

6 silos à ciment totalisant 1 160 tonnes ;

un tunnel d'extraction de 54 mètres sous le niveau de la Seine ;

une ligne équipée d'un malaxeur double porte de 3 m³ permettant le chargement alterné de deux camions toupies.

Cette modernisation garantit davantage de flexibilité, de sécurité et de rapidité d'approvisionnement des chantiers.

Heidelberg Materials confirme son engagement pour une construction bas carbone

À travers cette transformation, Heidelberg Materials illustre sa stratégie en faveur d'une industrie plus sobre, plus locale et plus intégrée dans les territoires.

L'investissement de 4 millions d'euros réalisé à Clichy permet de concilier :

performance industrielle ;

réduction des impacts environnementaux ;

développement de la logistique fluviale ;

intégration architecturale ;

production de bétons à plus faible empreinte carbone.

Comme le résume Bruno Pillon : « Problème global, solution locale. »

La centrale de Clichy devient ainsi une référence du groupe en matière de production responsable de béton prêt à l'emploi.

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