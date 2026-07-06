Quel est le paysage du logement social ? La demande grimpe en Île-de-France, tandis que la Normandie souligne le poids économique de son parc social.

Quel est l'état du parc social en Île-de-France et Normandie en 2025 ? Voici chiffré à la fin du premier semestre 2026 ?

Île-de-France : les demandes de logement social en hausse de 5 %

933 996 demandes de logement social ont été comptabilisées en Île-de-France, au 31 décembre 2025. C'est ce qu'affirment les chiffres diffusés par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (Drihl), le 26 juin.

Soit +5 % de demandeurs sur un an, note Éric Constantin, directeur régional pour l'Île-de-France de la Fondation pour le logement des défavorisés. « On a une tendance depuis une vingtaine d'années à une augmentation des revenus, mais également une augmentation deux fois et demie supérieure des loyers dans le parc privé, donc forcément on se reporte sur le logement HLM», avait-il expliqué au micro d'ICI Île-de-France en février dernier.

Au total, 2 058 483 Franciliens sont en attente d'un habitat social. Un signe que la région « s'enfonce dans une crise du logement sans précédent », craint le groupe La Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne au Conseil régional d'Île-de-France.

La capitale concentre la majorité des demandes, s'établissant à 334 499 d'après le document statistique que nous avons consulté. Mais ce dernier indique des doublons. L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) estime à 327 258 les demandes renouvelées ou déposées en 2025, en progression de 12 % par rapport à 2024.

Un bon tiers des recherches se concentre sur les T2, contre 24,3 % sur les T3, 22,9 % sur les T1 et 3,8 % sur les T5 et plus. Ce qui confirme la recherche accrue de logements plus petits, que nous a évoquée CDC Habitat dans notre webzine de décembre dernier.

11,1 % des requêtes portent sur un logement adapté au handicap et à la perte d'autonomie.

En 2025, 67 113 logements sociaux ont été attribués en région parisienne, soit 159 786 personnes logées. Le délai médian d'attribution s'élève à 30,4 mois. Il est particulièrement long dans le département de Val-de-Marne (35,2 mois), suivi par le Val-d'Oise (34,6) et la Seine-Saint-Denis (34,5) et Paris (34,2). Département où le délai est plus faible : l'Essonne, avec 25,5 mois d'attente.

Une bonne dynamique Normandie ?

Quel bilan tire le logement social en Normandie, limitrophe avec l'Île-de-France ? L'Union sociale pour l'habitat régionale (USHN) se montre plus optimiste, affichant 1,5 milliard d’euros de loyers perçus en 2025, dans un bilan publié le 6 juillet. 90 % des recettes locatives (1,34 milliard d’euros) ont été investis dans des travaux, 4 800 équivalents temps plein (ETP) directs sur le territoire et 21 000 ETP induits et directs dans le bâtiment et les secteurs reliés.

« Cet effort massif d’investissement représente à lui seul 23 % de l’activité logement en Normandie et 13 % du marché régional du bâtiment, confirmant le rôle structurant du logement social pour la filière construction et rénovation en Normandie », lit-on dans le communiqué de l'USHN.

« Cette contribution fiscale vient alimenter les budgets de l’État, des collectivités locales et des organismes de protection sociale, renforçant la capacité d’action publique sur le territoire », poursuit sa présidente Valérie Mespoulhès, aussi directrice générale de Caen la Mer Habitat. « Notre démarche, à travers ces nouveaux chiffres, est de participer à reconnaître pleinement le rôle économique du logement social dans les politiques régionales et nationales d’aménagement du territoire, de transition énergétique et de développement économique. »

La Normandie, qui rassemble 47 organismes de logement social et 310 000 habitats sociaux. Ce territoire compte 25 % de maisons individuelles dans son parc social. 96 % du parc social normand montre un DPE compris entre A et E.

1 Normand sur 5 loue dans un parc social locataire du parc social. L'USHN décèle parmi ses locataires 21 % de familles monoparentales et 21 % de personnes âgés de 65 ans et plus. Si 53 % des locataires sont dans la vie active, 1 locataire sur 2 vit sous le seuil de pauvreté.