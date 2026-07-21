Sécurité des balcons : Identifiez 3 objectifs techniques indispensables
Le véritable enjeu
La sécurité d'un balcon ne se limite pas à empêcher une chute. Elle consiste également à préserver, année après année, l'intégrité de sa structure porteuse.
Des infiltrations d'eau mal maîtrisées peuvent provoquer la corrosion des armatures, l'éclatement du béton, la mise à nu des aciers et, à terme, fragiliser l'ouvrage. La protection du nez de dalle et la continuité de l'étanchéité deviennent alors des éléments aussi essentiels que le garde-corps lui-même.
Trois fonctions, un même objectif
Pour assurer durablement la sécurité des occupants et des passants, trois fonctions techniques doivent être coordonnées dès la conception :
- Assurer l'étanchéité de la dalle afin d'empêcher les infiltrations ;
- Protéger le nez de dalle grâce à un arrêt d'étanchéité faisant également office de goutte d'eau pour limiter le ruissellement sur la façade et surtout préserver le béton ;
- Installer un garde-corps pour sécuriser les usagers.
Ces trois fonctions répondent à un objectif commun : garantir la durabilité du balcon et la sécurité des personnes.
L'approche dani alu
Chez dani alu, cette complémentarité est prise en compte dès la conception des systèmes.
Les garde-corps Panorama®, Obelyx® et Zébral® ont été développés pour être complétés par des solutions de protection de nez de dalle Dallnet®, afin de permettre aux entreprises de pose de mettre en œuvre des solutions compatibles entre elles.
Cette approche globale facilite la coordination sur chantier et contribue à préserver durablement la sécurité de l'ouvrage.
Exemple concret
Les fixations en nez de dalle illustrent parfaitement cette approche.
Le sabot A40 des garde-corps Zébral® est conçu pour permettre l'intégration d'un profilé Dallnet®. Cette compatibilité permet de concilier fixation du garde-corps, continuité de l'étanchéité et protection du nez de dalle, sans compromis sur les performances de chaque système.
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