Jallatte récompensé pour sa chaussure de sécurité, JALQUARTZ, certifiée carbone neutre selon la norme ISO 14068-1

Parmi les 12 innovations distinguées lors de ce salon de référence dédié à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la qualité de vie au travail, Jallatte s’est imposée grâce à une solution qui conjugue performance, protection des travailleurs et engagement environnemental.

Le modèle JALQUARTZ fait partie de la collection J’Respect qui est composée de 18 modèles, tous fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur, et certifiés carbone neutre selon la norme ISO 14068-1. Cette reconnaissance vient confirmer la volonté de Jallatte d’accompagner les entreprises dans leur transition vers des équipements de protection individuelle (EPI) plus durables.

Une innovation qui allie sécurité au travail et réduction de l’empreinte carbone

Conçue pour répondre aux exigences de tous les métiers de la filière agro-alimentaire, ainsi que les métiers de la chimie et des laboratoires, la chaussure de sécurité JALQUARTZ associe protection optimale, légèreté et confort d’utilisation.

Sa tige en microfibre lisse Aseptane-R recyclée permet de travailler dans des conditions d’hygiènes très strictes grâce à sa grande facilité de nettoyage et d’entretien. Cette microfibre, idéale en milieu humide et contre les projections de fluides, est composée de 40% de polyamide recyclé.

JALQUARTZ intègre par ailleurs la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo, développée pour améliorer le confort des utilisateurs et réduire les effets de la fatigue lors des longues journées de travail.

Cette semelle intérieure de confort amovible est composée de deux matières :

Une couche d’accueil « SOFT » en polyuréthane Dynamic Biomass Balance de BASF ® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.

à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied. Un insert intégré antifatigue taille « MAXI » en Elastopan Biomass Balance de BASF®, élastomère utilisé pour les tapis antifatigues.

Grâce à sa certification carbone neutre selon la norme 14068-1, elle s’inscrit pleinement dans les nouvelles attentes des entreprises qui recherchent des solutions de protection performantes tout en limitant leur impact environnemental.

La grande innovation de cette collection réside dans sa semelle en PU biomass balance de BASF composée de matières 100% renouvelables et non fossiles. L’utilisation de ce matériaux permet de réduire de 60% l’empreinte carbone du modèle.

En conclusion, ce modèle est composé à 62% de matériaux biosourcés ou recyclés*.

Préventica 2026 : une distinction qui valorise la stratégie RSE de Jallatte

Pour Jean-Marie Calame, Directeur général de Jallatte : « Recevoir ce prix à Préventica confirme que la protection des femmes et des hommes au travail ne peut plus être dissociée des enjeux environnementaux. Cette distinction récompense également notre capacité à innover pour proposer des chaussures toujours plus performantes, plus confortables et plus responsables. »

Cette récompense intervient quelques semaines après l’obtention du Label Engagé RSE dans le cadre du programme J-Clean. Elle confirme la stratégie de Jallatte visant à concilier innovation, sécurité des travailleurs et réduction de l’empreinte environnementale.

Des résultats environnementaux concrets pour une fabrication plus durable

L’engagement RSE de Jallatte se traduit par des résultats mesurables obtenus en 2025 :

réduction de 10 % de la consommation d’électricité ;

baisse de plus de 30 % de la consommation d’eau ;

diminution de 25 % de la consommation de solvants.

Ces performances illustrent la démarche engagée par le fabricant pour développer des chaussures de sécurité éco-conçues tout en réduisant l’impact environnemental de ses activités industrielles.

*Calculs selon la norme EN ISO 14021 : 2016 qui se base sur le poids total de la chaussure.

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