Prévention BTP : une convention dédiée aux TPE

La CAPEB, la CNATP, l’IRIS-ST et l’OPPBTP ont signé une convention pour adapter les actions de prévention aux besoins des TPE du bâtiment et des travaux publics.

Lors des Rencontres des Métiers du Bâtiment organisées par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) à Marseille, la CAPEB, la Chambre nationale de l’artisanat des Travaux publics et du Paysage (CNATP), l’Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail (IRIS-ST) et l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) ont signé une nouvelle convention de partenariat. Celle-ci vise à « renforcer l’accompagnement des très petites entreprises du bâtiment et des travaux publics en matière de prévention des risques professionnels ».

Selon le communiqué diffusé, cette signature constitue « une étape importante » dans la prise en compte des besoins spécifiques des entreprises artisanales au sein de la stratégie nationale de prévention portée par l’OPPBTP. Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique H2030, qui intègre désormais un axe consacré aux TPE.

Les entreprises artisanales représentent la grande majorité des entreprises du bâtiment. Toutefois, les démarches de prévention restent parfois difficiles à mettre en œuvre pour ces structures, qui disposent de ressources et de temps limités à consacrer à ces enjeux.

Trois axes pour renforcer la prévention dans les TPE du BTP

La convention signée prévoit de développer « une approche plus spécifique, plus concrète et plus adaptée aux réalités du terrain ». Elle doit notamment renforcer les actions engagées autour de trois axes : le développement d’outils numériques et de services simplifiés à destination des TPE, le déploiement d’actions collectives et d’accompagnements de proximité sur les chantiers, ainsi que le renforcement des partenariats pour toucher davantage d’entreprises artisanales.

Les signataires affichent un objectif commun : « faire progresser durablement la culture de prévention dans les entreprises artisanales en proposant des solutions directement mobilisables dans leur activité quotidienne ».

« Avec cette convention, nous franchissons une nouvelle étape pour rendre la prévention plus simple, plus concrète et plus accessible. La prévention ne doit pas être perçue comme une contrainte administrative supplémentaire ; elle constitue un véritable levier de performance, de santé au travail, d’attractivité des métiers et de pérennité des entreprises », affirme Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

« Notre objectif est de proposer une prévention utile, pragmatique et facilement mobilisable par les artisans. Cela passe par des outils numériques simplifiés, des accompagnements de proximité, des actions collectives et des solutions construites avec les professionnels du terrain » a déclaré Yann Danion, trésorier de l’IRIS-ST et président du Comité national de l’OPPBTP