D'après les chiffres ministériels tombés fin juillet, les permis de construire reculent de 4,8 % en juin 2026. Les mises en chantier de logements montrent une quasi-stabilité, notamment grâce à l'individuel.

Depuis des mois, la construction de logements est en sinusoïdale. Après un rebond de 17 % des permis de construire en mai 2026, ces derniers reculent de 4,8 % le mois suivant, descendant à 30 906 unités. Pour rappel, les autorisations avaient progressé de 30 % en mars, avant de plonger de 29,5 % en avril.

Cumulés sur le premier semestre 2026, le volume mensuel d'autorisation dépasse en moyenne de 4,3 % les niveaux enregistrés sur toute l'année 2025. Entre juillet 2025 et juin 2026, 376 241 permis ont été attribués dans le résidentiel, diminuant de 8 % comparé à la moyenne des cinq années précedentes.



Un déclin des permis à la fois dans l'individuel et le collectif

«Le repli modéré observé en juin s’explique par une baisse des autorisations des logements collectifs et des logements individuels », selon le Service des données et études statistiques (SDES), rattaché ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports, qui a publié ces chiffres le 28 juillet 2026.

Dans l'individuel, 11 765 logements ont été autorisés à la construction soit -6,1 % en évolution mensuelle. Dans le détail, l'individuel pur fléchit de 6,4 % et l'individuel groupé de 5,3 %.

Le déclin des permis constaté en juin dans le logement collectif est plus léger (-3,9 % ; 19 141 unités), amoindri par « une quasi-stabilité » sur le segment collectif ordinaire (-0,1 %), tandis que les autorisations dévissent de 13,7 % dans le logement en résidence.

Rassemblés sur 12 mois, les permis régressent de 15,5 % dans l'individuel et de 3 % dans le collectif, par rapport aux niveaux moyens des cinq dernières années. Plus précisément côté collectif, « ce résultat se décompose en un niveau très au‑dessus de la tendance de long terme pour les logements en résidence tandis que les autorisations de logements collectifs ordinaires sont à un niveau inférieur à leur moyenne de long terme », lit-on dans la note de conjoncture.

Mises en chantier : progrès dans l'individuel

25 666 unités ont été mises en chantier en juin 2026. Soit -0,1 % en évolution mensuelle, après une baisse de 2,8 % en mai 2026 et -10,4 % en avril. Le volume mensuel moyen des ouvertures au premier semestre 2026 surpasse de 21,8 % celui de l'année 2025. Toutefois, sur un an, 293 412 mises en chantier sont dénombrées dans le logement. Cela revient à -13,1 %, comparé à la moyenne des cinq années précédentes.

Selon le SDES, les ouvertures de chantier au mois par mois tendent à se stabiliser, grâce à un léger rebond dans le logement individuel (avec +2,7 % dans l'individuel pur et -0,6 % dans l'individuel groupé). Cette évolution compense le recul de 1,3 % affiché dans les mises en chantier de logements collectifs (15 666 unités). Sur ce segment, si les mises en chantier tombent de 18,2 % dans les logements en résidence, elles montent de 3,7 % dans le collectif ordinaire.

En cumul sur 12 mois, les ouvertures flanchent de 22 % dans l'individuel et 6,9 % dans le collectif, par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.