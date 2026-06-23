L'un des clubs de football les plus emblématiques d'Angleterre va bien se doter d'un nouveau stade de près de 100 000 places. Manchester United a annoncé l'acquisition des parcelles nécessaires à ce projet qui devrait coûter près de 2,3 milliards d'euros.

Pour Manchester United, le projet de construction d'un nouveau stade commence à prendre forme. Le club a annoncé l'acquisition d'environ 10 hectares de parcelles pour hériger son nouvel écrin, qui devrait pouvoir accueillir 100 000 fans pour les matchs des « red devils » (diables rouges). Ce qui en ferait le plus grand stade de Grande-Bretagne devant celui de Wembley (90 000 places). Le projet est estimé à 2,3 milliards d'euros, mais aucune date d'échéance n'est annoncée pour l'heure.

Grâce à cette parcelle de forme triangulaire située à seulement 350 mètres au nord-ouest de son enceinte actuelle, il ne sera plus nécessaire d'acquérir les terrains adjacents, appartenant au terminal de fret voisin, qui constituaient jusqu'alors le principal point d'achoppement du projet.

Un projet de rénovation doit être dévoilé le 9 juillet

Le stade actuel, l'iconique Old Trafford, d'une capacité de 74 000 places, est situé à 350 mètres de l'emplacement de la future arène. Depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe au capital du club en 2024 - il détient 25 % de Manchester United avec sa société spécialisée dans le secteur de la chimie Ineos - la reconstruction d'Old Trafford était décrite comme une « évidence » par le miliardaire. Celui-ci avait été construit initialement au début du XXème siècle avant d'être en grande partie détruit durant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit. De nombreuses modifications ont été apportées aux tribunes depuis les années 1950.

En attendant le « nouvel Old Trafford », un projet de rénovation du stade actuel doit être dévoilé le 9 juillet.

Dans son communiqué de presse, le club mentionne que le projet comprendra par ailleurs un vaste projet de rénovation sur 150 hectares. Celui-ci doit permettre la construction de 15 000 nouveaux logements, 48 000 emplois au niveau local et 90 000 au niveau national.