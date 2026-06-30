La construction neuve montre de nouveau des signaux positifs en mai 2026, avec une remontée fulgurante des permis de construire, qui avaient déjà subi une baisse en avril. Détails des chiffres ministériels publié ce mardi 30 juin.

Les chiffres du ministère du Logement - via son Service des données et études statistiques (SDES) - en mai sont tombés, ce mardi 30 juin ! Après +33,8 % en mars et -31,3 % en avril, les permis de construire affichent une remontada de 23,7 % en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Total en volumes : 34 832 unités. En glissement sur les cinq premiers mois de 2026, le nombre d'autorisations dépasse de 8,1 % les niveaux de 2025. Toutefois, 384 935 logements autorisés sont dénombrés entre juin 2025 et mai 2026, en recul de 5,7 % comparé à la moyenne des cinq années précédentes.

Côté mises en chantier, 27 115 unités sont dénombrées. Soit +1,1 % en évolution mensuelle, après -11,5 % le mois précédent et +23,5 % en mars. Sur les cinq premiers mois de 2026, le volume mensuel moyen s'élève de 24,7 % face aux niveaux de 2025, avec toutefois 295 250 chantiers résidentiels ouverts sur l'année écoulée (-13 %), comparé à la moyenne des cinq années précédentes.

Le collectif tire toujours la dynamique

« Comme la forte baisse d'avril, la hausse en mai s'explique surtout par celle des logements collectifs », lit-on dans la note de conjoncture.

En témoignent les permis de construire, qui gonflent de 37,9 % en logement collectif (22 162 unités, après -43,6 % en avril). « Cette forte progression en mai s’explique par une nette augmentation des logements collectifs ordinaires et des logements en résidence, après un recul marqué pour les deux catégories le mois précédent. Au cours des 12 derniers mois, le nombre total d’autorisations de logements collectifs est supérieur de 0,7 % à la moyenne des cinq années précédentes. En effet, le nombre d’autorisations de logements en résidence dépasse nettement sa moyenne de long terme, compensant le phénomène inverse pour le nombre d’autorisations de logements collectifs ordinaires », détaille le SDES.

Les autorisations augmentent de 4,8 % entre avril et mai dernier côté logement individuel (12 670 unités), avec une amélioration plus marquée dans l'individuel groupé (+11 %) qu'en individuel pur (+2,5 %). Le cumul annuel reste en dessous de 15,3 %, face à la moyenne enregistrée les cinq dernières années.

Pareil dans les mises en chantier : les logements collectifs s'épanouissent (+3 % ; 17 014 unités) en mai. Les ouvertures enregistrées de juin 2025 à mai 2026 régressent toutefois de 6 %, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. « Cette évolution en mai s’explique par une augmentation des logements collectifs ordinaires, tandis que les logements en résidence seraient en baisse », souligne le SDES.

Les mises en chantier dans l'individuel diminuent de 2 %, tiraillés entre l’individuel groupé (-6,6 %) et l’individuel pur (+ 0,1 %). Les ouvertures cumulées sur le collectif sur les 12 mois se replient de 23,1 %, face à la moyenne observée sur les cinq années précédentes.

Dans sa dernière conjoncture, la Fédération française du bâtiment (FFB) voit difficilement une sortie de crise du secteur, alors que le neuf représente à peine 40 % du chiffre d'affaires de ses adhérents.