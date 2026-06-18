À La Défense, GCC Construction réalise cinq ouvrages bois en propre dans la restructuration lourde d’une tour des années 1970.

À Paris La Défense, une tour construite à la fin des années 1970 fait l’objet d’une restructuration lourde intégrant une production bois intégrée portée par GCC Construction. Mandataire en entreprise générale de l’opération, le groupe réalise en propre cinq ouvrages bois, depuis les études jusqu’à la pose, selon un communiqué publié le 15 juin 2026

L’opération est menée dans un site dense et contraint, précise GCC qui réalise ce genre d'ouvrage pour la première fois. Les travaux sont réalisés par le service bois de l’entreprise et les compagnons de l’agence GCC Extens.

« À travers la restructuration de cette tour, GCC Construction démontre sa capacité à intégrer pleinement le bois dans des opérations complexes, en pilotant l’ensemble de la chaîne de valeur, des études à la mise en œuvre sur site. Ce chantier illustre une évolution majeure de nos savoir-faire, avec une production propre qui nous permet d’apporter davantage de maîtrise, de précision et de performance sur des ouvrages à forte exigence technique », déclare Julien Antoine, directeur de GCC Construction.

Cinq ouvrages dans des emplacements fortement contraints

Les cinq ouvrages concernés sont la mezzanine, la charpente de la verrière, la salle du conseil, les gradins des niveaux inférieurs et l’auditorium. Selon le communiqué, ces éléments occupent « des emplacements stratégiques et fortement contraints » et nécessitent une « parfaite maîtrise des interfaces » avec l’existant, les structures métalliques, les réseaux et les autres corps d’état.

La charpente de la verrière du patio, d’environ 15 mètres par 23 mètres, repose sur huit poutres principales identiques couvrant chacune une portée de 15 mètres. Ces poutres à inertie variable, allant de 50 cm en rive à 1 mètre au centre, constituent les arbalétriers de la verrière. L’ensemble est posé à 13 mètres de hauteur et comprend également 30 pannes en bois lamellé-collé.

Située au sommet de la tour, la future salle du conseil repose sur une structure horizontale en CLT portée par une structure en lamellé-collé composée de poutres-grilles de 80 cm d’épaisseur et de poteaux sur 5 mètres de haut. Selon le communiqué, cet ouvrage comprend près de 150 éléments bois et une centaine de ferrures réalisées par le service matériel de GCC.

Aux niveaux inférieurs, les gradins bois associent des paliers intermédiaires en béton, des arbalétriers bois équipés d’échantignoles faisant office de supports, ainsi qu’une pose de CLT en partie supérieure. L’ensemble recevra ensuite un parquet de finition. L’auditorium suivra les mêmes principes constructifs.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné et piloté ces ouvrages bois, de la conception jusqu’à la pose finale, avec une attention particulière portée à la qualité de réalisation, ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement d’ouvrages bois finis réalisés en production propre » déclare Gunther Peres, directeur pôle bois de GCC Construction.