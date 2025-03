Plurial Novilia dévoile un nouveau projet de construction modulaire

Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement, dévoile aujourd’hui un nouveau projet de construction modulaire biosourcé à Bétheny (51). Celui-ci vise à réaliser deux maisons à ossature bois en construction hors-site, dans le cadre du projet d’aménagement Les Promenades des Damoiselles.

Un nouveau projet de construction modulaire biosourcé va voir le jour à Bétheny. C’est Plurial Novilia, filiale du groupe Action Logement et gestionnaire de près de 39 000 logements sur le territoire de Champagne-Ardenne et Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), qui vient de dévoiler ce projet à très hautes performances énergétiques.

Réalisé en partenariat avec la société Inergeen, ce projet vise à réaliser deux maisons en ossature bois en construction hors-site, dans le cadre du projet d’aménagement Les Promenades des Damoiselles. Le programme se veut exemplaire sur le plan énergétique et environnemental, avec un niveau de haute performance énergétique RE2020 palier 2031. Une première dans la Marne.

Tout pour la performance

Woodea est le concept développé par Inergeen pour répondre à l’enjeu d’une construction écoresponsable et économique. Le concept repose sur 3 piliers : une construction en mur à ossature bois et isolants biosourcés préfabriqués en usine, un très haut niveau de performance thermique et énergétique des bâtiments et l’autoproduction énergétique par panneaux photovoltaïques.

« Notre démarche est de proposer à nos clients des projets d’habitats écologiques et économiques clés en main, de la conception architecturale à la livraison. L’enjeu est de gagner en qualité énergétique et environnementale tout en restant cohérents avec les prix du marché », explique Olivier Kerrec, fondateur et directeur général d’Inergeen.

« Nous utilisons un procédé de construction hors-site avec des matériaux biosourcés comme le bois, ce qui permet de limiter au maximum l’impact environnemental et les émissions de carbone. L’emploi de matériaux biosourcés procure également un confort accru, notamment en période de forte chaleur. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons travaillé sur une déclinaison du concept Woodea pour l’habitat sénior auquel il est parfaitement adapté », ajoute-t-il.

Confirmer les ambitions

Pour valider la pertinence opérationnelle de cette approche, deux maisons « pilotes » Woodea vont être réalisées en modulaire bois à Bétheny, dans la Marne. Commercialisées en tant que logements intermédiaires, ces maisons seront représentatives des logements individuels recherchés par les ménages accompagnés par Plurial Novilia, avec d’un côté une maison familiale de type 5 en R+1 de 111 m² de surface habitable, et de l’autre une maison de type 3 de plain-pied de 70 m² de surface habitable.

« Les deux modèles ont été choisis car ils couvrent une grande partie des besoins des populations actuelles », reprend Johnny Huat, directeur général du bailleur. « Le format T3 de plain-pied est particulièrement adapté à des jeunes couples mais aussi à des séniors ou des personnes en situation de handicap, tandis que le format T5 est idéal pour les familles. Cette dernière proposera en outre une chambre en rez-de-chaussée adaptée aux PMR, l’ensemble répondant en typologie à 90 % des besoins de la population », souligne-t-il.

Pour ce qui est des performances, les maisons intégreront un système de PAC réversible pour le chauffage et la climatisation, combiné à l’autoproduction d'électricité par des panneaux photovoltaïques installés en toiture. Ce choix permettra d’atteindre des performances énergétiques inédites, puisqu’il s’agira des premières maisons aux normes du seuil 2031 de la RE2020 à voir le jour dans la Marne.

Un partenariat à consolider

Plurial Novilia et Inergeen n’en sont pas à leur premier coup d’essai. Les deux entreprises ont déjà livré deux bâtiments au printemps dernier, à Bezannes. Le pavillon T3 et le bureau dont il est question ici affichent tous deux une très haute performance thermique et un très faible impact carbone (RE2028), grâce notamment à une autoproduction de 50 % des besoins électriques via la toiture photovoltaïque.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Inergeen et très confiants pour l’expérimentation qui va être menée sur Bétheny », conclut Fabien Petit, Président de Plurial Novilia. « Le prototypage sera l’occasion de tester en conditions réelles le concept afin de réduire, à terme, les coûts de construction, notamment par le recours à l’achat groupé avec d’autres bailleurs/constructeurs », conclut-t-il.

Plurial Novilia ambitionne à terme de proposer un catalogue de produits (du T3 au T5) pour des projets en logement social ou intermédiaire, accessible en groupement de commandes aux filiales d’Action Logement du Grand Est et des Hauts-de-France dans un premier temps.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Plurial Novilia