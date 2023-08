À Mourmelon (51), Plurial Novilia livre une résidence intergénérationnelle

Engagé depuis plusieurs années dans l’adaptation des logements au vieillissement de la population, le bailleur social Plurial Novilia (filiale du groupe Action Logement) annonce la livraison d’une résidence intergénérationnelle à Mourmelon-le-Grand (51), comprenant 14 logements destinés à des séniors et à des familles.

Quelques semaines après avoir livré un complexe social, comprenant une pension de famille et une structure d’accompagnement de personnes victimes de violences conjugales, pour un total de 19 logements dans le centre de Reims, le bailleur social Plurial Novilia annonce la livraison d’une résidence « intergénérationnelle » à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne.

Dans le détail, cette résidence comprend 10 logements de plain-pied destinés à des personnes âgées, et 4 pavillons en R+1 dédiés à des familles. Côté confort, chaque logement est traversant, et dispose d’une terrasse ouverte sur un jardin privatif clos, et d’une place de parking (garage fermé ou carport).

Conçus par le cabinet d’architectes châlonnais O. Jamar & Associés, ces logements s’adaptent à l’architecture des maisons voisines, à travers une façade aux teintes beige, des tuiles plates anthracite, et des menuiseries en PVC en ton gris clair.

Adapter les logements au vieillissement de la population

Si la part moyenne de ses locataires de plus 60 ans représente aujourd’hui 25 %, Plurial Novilia estime qu’elle passera à 37 % d’ici 2028.

Dans ce contexte, le bailleur social travaille à l’adaptation de 400 logements par an, mais aussi à la création d’une offre de logements neufs adaptés aux séniors, et à la mise en place de l’offre de services « Senior+ », visant à faciliter le maintien à domicile et à conserver un lien social régulier.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Plurial Novilia