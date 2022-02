Alkern choisit Engie Green pour développer un projet solaire Développement durable | 28.02.22

Ce jeudi 24 février, Alkern et Engie Green annoncaient la signature d’un partenariat. Dans les grandes lignes, le premier a choisi le second pour développer et installer des centrales solaires à ombrières sur ses sites de production. Une manière pour Alkern d’étendre son portefeuille de produits et de renforcer sa démarche RSE.

Alors que les panneaux solaires rayonnent en France, les industriels du BTP se mettent au vert. C’est le cas d’Alkern, spécialiste du préfabriqué béton, qui officialisait ce jeudi 24 février un partenariat avec Engie Green. L’expert du groupe Engie en construction et exploitation des énergies renouvelables aura pour mission de développer des installations solaires. Objectif 30 MWc d’énergie solaire produite par an D’ici 2024, 150 000 m2 des sites de productions d’Alkern devraient mettre en service des centrales solaires en ombrières. Ces dernières abriteront les zones de stockage d’une production électrique de 35 000 MWh/an (ou 30 MWc), soit une consommation électrique destinée à 15 000 personnes sur la même durée. De quoi largement remplir les besoins en consommation électrique du fabricant, comptant 1 000 collaborateurs en France. De quoi également renforcer la démarche RSE d’Alkern. En plus d’ajouter la production d’énergie solaire à son catalogue de produits éco-conçus, des solutions bas carbone pour le bâtiment et de perméabilisation des voiries, ce partenariat se développe sur des sites déjà artificialisés. Une mesure qui répond aux enjeux de reconversion des friches, faisant l’objet d’un fonds à l'échelle nationale. Il s’agit aussi d’un nouveau défi pour Engie Green, « qui a déjà à son actif la valorisation en centrales solaires de plus de 180 ha de sites industriels et logistiques, de parkings d’aéroport ou de parcs d’exposition. Pour la première fois en France, des structures en ombrières solaires serviront d’abri pour les stocks de produits du bâtiment et seront spécialement dimensionnées », mentionnent les partenaires dans un communiqué.

