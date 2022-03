Avec « Fusion25 », Daikin Europe entend atteindre ses objectifs

La direction européenne du groupe Daikin, acteur majeur du génie climatique, a dévoilé son plan stratégique « Fusion25 ». Un projet d’envergure qui s'articule autour de plusieurs domaines d'investissement prioritaires, dont celui d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En parallèle, Daikin Europe annonce la création de 4 000 postes supplémentaires, dont 250 concerneront l’activité en France.

Selon le Carbon Discoure Project (CDP), un organisme mondial à but non lucratif chargé d’évaluer l’impact environnemental des grandes entreprises, le groupe Daikin fait partie des 200 entreprises mondiales les plus actives en matière de lutte contre le réchauffement planétaire.

Afin de garder ce cap, la direction européenne du groupe a dévoilé son plan stratégique à horizon 2025. Initié pour répondre à plusieurs enjeux, tels que le dérèglement climatique, cette stratégie mise en place par Daikin Europe s’articule autour de trois domaines d’investissements « prioritaires » : atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, répondre à toutes les attentes des consommateurs avec excellence, et délivrer la meilleure qualité d'air possible.

« Nous entrons dans une ère nouvelle, et nous réinventons notre groupe pour apporter des innovations et des solutions sur-mesure dans tous nos secteurs d’activité », note Toshitaka Tsubouchi, président de Daikin Europe.

Réduire de 30 % les émissions de CO2

En avril dernier, l’Union Européenne adoptait l'objectif de réduire ses émissions carbone d’au moins 55 % d'ici 2030. Dans son plan, Daikin s’est fixé un premier palier intermédiaire en visant une réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2025. A ce titre, le groupe a récemment décidé d'implanter un vaste centre de R&D dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à Gand, en Belgique, où des investissements majeurs sont effectués sur l'open innovation dans l'IoT et l'intelligence artificielle. Les travaux, portant sur un investissement de 140 millions d’euros devront être livrés courant 2023.

Le centre, d’une capacité d’accueil de 500 collaborateurs, disposera de bureaux et de plusieurs zones d’essai où collaboreront ingénieurs, chercheurs extérieurs et étudiants de l’Université de Gand. Daikin Europe annonce par ailleurs engager 380 salariés d’ici 2025.



Multiplier par deux l’activité PAC

Pour Daikin, les pompes à chaleur constituent un atout clé dans son projet de réduction de l’empreinte carbone. L’entreprise envisage dans un premier temps de favoriser l’adoption d’une technologie capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et prévoit dans un second temps de multiplier par deux son activité d’ici 2025.

« Notre intention est d'être le moteur d'une croissance véritablement durable pour l'industrie du chauffage », souligne Patrick Crombez, manager général Chauffage et Energies Renouvelables chez Daikin Europe. C’est pourquoi le spécialiste du génie climatique prévoit également de renforcer sa gamme de solutions « applied » et de réfrigération, avec des appareils éco-énergétiques dotés de fluides naturels et à faible potentiel de réchauffement planétaire.

Afin de concrétiser ses objectifs, Daikin Europe entend renforcer ses effectifs de 4 000 salariés supplémentaires d'ici 2025, et annonce qu’une partie des 840 millions d’euros investis sera allouée à la conception d'une nouvelle plateforme numérique dédiée aux consommateurs. « Je suis convaincu qu'aux côtés de nos partenaires historiques et en collaboration avec des entreprises qui partagent ces mêmes aspirations pour la société, nous allons atteindre nos objectifs fixés avec Fusion25 », conclut Toshitaka Tsubouchi.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Daikin