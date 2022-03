Vers 100 % d'énergie renouvelable dans les usines IVC à horizon 2040

Créé en 1997, IVC Group conçoit des revêtements de sol (LVT, vinyle, dalles de moquette), qui contiennent une part importante de contenu recyclé. Le groupe prévoit désormais d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable sur ses sites de production, et de proposer des produits 100 % recyclables à l'horizon 2040. Le point sur sa démarche environnementale avec Céline Baudouin, directrice marketing d'IVC Commercial.

Fondé en 1997 en Belgique, IVC Group fête cette année ses 25 ans. En 2015, le groupe est racheté par Mohawks Industries, qui comprend notamment Quick-Step. IVC Group compte aujourd'hui 1 800 salariés à travers le monde, 10 usines (en Belgique, au Luxembourg, aux États-Unis et en Russie), qui produisent chaque année 180 millions de m2 de revêtements de sol, que ce soit du LVT, du vinyle, ou des dalles de moquette.

« Pour réduire l'empreinte carbone, l'objectif pour nous c'est de produire sur le lieu de vente, donc l'usine russe va produire pour la Russie, les usines américaines pour les États-Unis et le Canada, et les usines européennes pour l'Europe », précise Céline Baudouin, directrice marketing d'IVC Commercial.

Interrogée sur les conséquences économiques de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Céline Baudouin explique qu'il n'y a pour le moment pas d'impact pour le groupe.

« Il y a une collection que la Russie prend de notre portefeuille européen, mais dans l'autre sens nous ne prenons aucun produit de chez eux parce que nous n'avons pas du tout les mêmes normes au niveau européen. De plus, cela n'aurait aucun intérêt en termes de rentabilité, et surtout en termes d'impact carbone », ajoute-t-elle.

Énergies renouvelables et économie circulaire au programme

L'impact carbone est en effet une préoccupation importante du groupe. Entre 2012 et 2019, les usines d'Avelgem, en Belgique, ont fortement réduit leurs consommations de gaz et d'électricité, avec notamment -40 % pour l'usine de LVT, et -39 % par l'usine de rouleaux de vinyle. Cela a notamment été possible grâce au recours aux énergies renouvelables.

Des panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments, et trois éoliennes permettent en effet de fournir plus de 110 millions de kilowattheures d'énergie renouvelable, et ainsi couvrir 40 % de la consommation énergétique du siège social.

Prochaine étape : parvenir à 100 % d'énergie renouvelable pour tous les sites de production d'ici 2040, mais aussi proposer des produits 100 % recyclables à cette échéance. L'objectif étant, selon Céline Baudouin, « d'être circulaire à 100 % » et de « fermer la boucle ».

« Lorsque nous fabriquons nos produits, toutes les chutes sont réutilisées dans nos process de fabrication », précise-t-elle. Le groupe récupère ainsi chaque année en moyenne 20 000 tonnes de matériaux à base de vinyle dans ses usines de recyclage pour les réintégrer dans la conception de ses produits.

« Nous avons également mis en place un service de gestion des déchets qu'on appelle ReCover, pour la moquette d'abord, mais qui est en train de s'étendre à toutes les familles de produits », ajoute Céline Baudouin, qui souligne que ce type de structure devient un impératif avec les nouvelles réglementations environnementales qui entrent en vigueur, que ce soit la RE2020 ou la REP.

60 % de contenu recyclé dans la nouvelle gamme « Imperfection » Début 2022, IVC a lancé sa nouvelle gamme « Imperfection », qui cherche à sublimer l'irrégularité. Pour mettre en avant cette nouvelle collection, la marque s'est associée à un photographe de mode pour montrer la beauté de l'imperfection. « L'idée, à travers cette campagne, c'est de mettre en avant des personnes avec une spécificité physique, qui est d'habitude considérée comme inesthétique, et de la sublimer par des photographies d'art », explique la directrice marketing d'IVC Commercial. Pour répondre aux ambitions environnementales, les produits de cette gamme sont conçus avec près de 60 % de contenu recyclé : « On utilise la fibre Éconyl, qui est à 100 % regénérée. Le fabricant italien Aquafil va collecter les filets de pêche usagés dans la mer, les traiter, les broyer et les retransformer en fibres, soit textile soit pour la moquette ». « L'envers du produit est également composé d'une feutrine qui est constituée à 94 % de polyester recyclé », précise Céline Baudouin.

Propos recueillis par Claire Lemonnier