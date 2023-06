BIODI-Bat, l’outil qui intègre la biodiversité dans les projets immobiliers

BIODI-Bat a pour vocation de renforcer l’intégration de la biodiversité dans les stratégies et activités des acteurs et de l’immobilier. Avec cet outil, la filière est désormais en capacité d’évaluer les risques et les opportunités, prioriser leurs actions, et agir de manière concrète en faveur de la préservation du vivant.

Accord de la COP15 sur la diversité biologique, objectif Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN) d’ici 2050, loi Énergie-Climat, taxinomie européenne… Face à l'urgence de préserver la biodiversité, l'Observatoire de l'Immobilier Durable (OID) a lancé en 2021 le programme BIG, en collaboration avec une trentaine de partenaires économiques, scientifiques et techniques. « Qu’il soit public ou privé, l’ensemble de l’écosystème immobilier doit agir concrètement pour préserver le vivant. C’est cette impulsion globale et collective que vise le programme BIG à travers ses travaux et solutions à l’instar de BIODI-Bat », déclare Loïs Moulas, directeur général de l’OID. Accessible gratuitement sur la plateforme d'analyse de résilience de l'OID, Resilience for Real Estate (R4RE), BIODI-Bat constitue une première étape pour s'engager dans une stratégie d'action en faveur de la préservation de la biodiversité. Cet outil « intuitif et vulgarisé » s'adresse à un large public : entreprises de l'immobilier, investisseurs, collectivités, bureaux d'études, et étudiants peuvent l’utiliser pour évaluer l'état de la biodiversité sur un territoire donné. Mais cela permet notamment aux acteurs de l'immobilier de déterminer quels sites et bâtiments sont les plus enclins à recevoir des investissements pour agir de manière impactante en faveur de la biodiversité. De nouvelles fonctionnalités Depuis son lancement fin 2022, BIODI-Bat a été enrichi de nouvelles fonctionnalités. Notamment des améliorations dans les indicateurs proposés, dont l'accès à des cartes plus détaillées, et la création d'un module qui fournit le potentiel d'accueil de la biodiversité pour les bâtiments existants. « BIODI-Bat vise à devenir une référence française pour l'analyse des risques liés à la biodiversité dans le secteur immobilier, tout comme Bat-ADAPT l'est pour l'adaptation au changement climatique », souligne l’OID. Dans cette optique, le programme BIG encourage une dynamique de co-construction avec les partenaires, les utilisateurs et les experts. Des ateliers et des échanges sont également organisés pour favoriser les retours et les suggestions d'amélioration. « La force de nos travaux repose sur l’effort collectif fourni par les acteurs qui travaillent avec nous pour alimenter les réflexions derrière cet outil », indique Delphine Mourot, responsable de programme Biodiversité – BIG. « La prochaine étape va être d’élargir le cercle et d’insuffler cette même énergie au sein de l’ensemble de la filière ! », conclut-elle. Marie Gérald Photo de une : ©Adobe Stock