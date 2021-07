Booster Bois-Biosourcés : découvrez les 7 lauréats de l'édition 2021 !

Le Booster Bois-Biosourcés, piloté par Fibois Île-de-France et l'Institut Technologique FCBA et soutenu par la région Île-de-France, est un appel à projets qui vise à promouvoir les solutions innovantes en bois et matériaux biosourcés dans le domaine de la construction. Dans le cadre de sa deuxième édition, 7 projets ont été sélectionnés.

Dans le cadre de la deuxième édition de l'appel à projets francilien du Booster Bois-Biosourcés, sept lauréats ont été dévoilés.

L'agence d'architecture Wald City, fondée par Frédérique Barchelard et Flavien Menu, est lauréate pour son projet « Proto-Habitat », un concept d'habitat en bois et matériaux biosourcés français. Pouvant être monté en quelques jours, cet habitat est modulable, démontable, et entièrement recyclable.

Le « Proto-Habitat » de l'agence Wald City

Kiwood propose de son côté un procédé de construction bois en poteaux et poutres lamellé-collé, qui s'assemblent comme un jeu de Lego grâce à des connecteurs en acier. Ainsi, plus besoin de vis ni d'écrous. Ce système constructif peut s'appliquer pour des projets d'extension de maisons individuelles, ou pour des bâtiments collectifs et tertiaires allant jusqu'à 4 niveaux. Prochaine étape : se développer sur le marché des immeubles de moyenne et grande hauteur de 10 niveaux.

Kiwood - Koz Architectes

L'entreprise « Depuis 1920 », basée à Aubervilliers (93), fait également partie des lauréats. Son activité repose sur le réemploi de bois issus de sites en déconstruction, permettant la valorisation de 140 m3 de déchets bois chaque mois, réintégrés dans le circuit de la construction ou de l'ameublement. Plus récemment, l'entreprise a lancé un projet de ligne de fabrication de panneaux lamellés-collés en chêne massif issus du réemploi.

Depuis 1920 - Résidence Stains - Bellastock

Les architectes Christelle Chalumeaux et Luc Boulais ont de leur côté été récompensés pour leur panneau « sandwich » en lin et matériaux composites. Ce dernier présente une très bonne étanchéité à l'eau et à l'air, une résistance au feu, et offre une bonne isolation thermique et phonique.

Panneau sandwich en lin et composites

Bouygues Construction et le Centre Gustave Eiffel ont également été sélectionnés pour leur projet d'« Académie du bois et de la mixité des matériaux biosourcés », une filière de formations allant jusqu'au bac+5, destinées aussi bien aux petits artisans qu'aux majors du BTP. Le projet prévoit, dès 2022, la création de deux niveaux de formations en alternance : un Titre professionnel mixité des matériaux (Niveau III), et un Brevet professionnel mixité des matériaux (niveau IV). A terme, il prévoit également le lancement d'une Licence Conduite de travaux mixité des matériaux.

Autre projet désigné : iudo (pour « Initiative Urbaine Domestique »), une plateforme SaaS développée par les architectes Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle et Nicolas Bisensang, et dédiée à la valorisation foncière et la micro-promotion immobilière biosourcée.

Enfin, Sogaris, Moon Architectures, et des acteurs de la livraison durable ont été sélectionnés pour leur projet de micro-hubs logistiques en bois de robinier, visant à faciliter les livraisons à destination des commerces de proximité et restaurants. Ces mini-entrepôts urbains se veulent des alternatives au grandes plateformes de e-commerce et aux livraisons polluantes, en favorisant les circuits courts et les mobilités douces comme le vélo-cargo.

Le micro-hub logistique de Sogaris et Moon Architectures

Claire Lemonnier