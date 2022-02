Bien que déjà favorisé par la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), le secteur des matériaux biosourcés ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, l'association Construire en Chanvre publie son « Manifeste pour la construction durable », et formule 5 propositions pour lever les derniers freins au développement de la filière, afin de démocratiser le chanvre dans la construction et la rénovation.

À l'approche de l'élection présidentielle, de nombreuses associations et fédérations publient leurs propositions pour le prochain quinquennat. C'est le cas de Construire en Chanvre, qui dévoile son « Manifeste pour la construction durable ».

Lever les freins réglementaires et financiers

Alors que le premier palier de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) est entré en vigueur le 1er janvier 2022, Construire en Chanvre estime néanmoins que « des freins au développement de la construction en chanvre persistent ». L'association cite notamment des freins réglementaires et financiers, alors que les tests demandés par les bureaux de contrôle se multiplient pour la validation des règles professionnelles, indispensables pour obtenir la garantie décennale pour des bâtiments en béton de chanvre de plus de 2 étages. L'association souligne par ailleurs que le béton de chanvre présente une très bonne résistance au feu, et a passé des essais au feu concluants.

Construire en Chanvre rappelle que la France est pionnière en la matière, mais, sans simplification ni soutien, la filière chanvre française risque d'être rattrapée et dépassée par d'autres pays européens, notamment avec la création d'usines de préfabrication en Europe de l'Est.

Dans son manifeste, l'associatio n insiste sur les ato uts du chanvre, matériau biosourcé, renouvelable, et local, et recyclable. Elle rappelle que la culture ne nécessite pas de pesticides ni d'irrigation, et que la filière française est bien développée sur le territoire. Ainsi, elle permet une logique de circuit-court, avec des producteurs implantés à moins de 100 km autour des sites de transformation.

5 propositions pour le développement de la filière française

Pour accélérer le déploiement de la filière et démocratiser le recours au chanvre dans la construction et la rénovation, Construire en Chanvre formule cinq propositions :

Faire de la commande publique, par son devoir d'exemplarité, un levier de la massification des filières biosourcées par la mise en œuvre de mesures incitatives à destination des collectivités territoriales et des acheteurs publics ;

Intégrer dans l’ensemble des cursus de formation du bâtiment des cours portant sur la construction biosourcée et les critères environnementaux ;

Corréler l’obtention des aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, Éco-PTZ...) à des critères liés aux caractéristiques environnementales des matériaux, en cohérence avec les objectifs de la RE2020 pour la construction ;

Lancer une campagne de communication à grande échelle à destination des collectivités, du grand public et des professionnels, mettant en avant les produits de la bioéconomie, alors que la communication autour des solutions biosourcées est un enjeu majeur pour les démocratiser ;

Soutenir le développement industriel de la filière pour rester le leader européen du secteur par la création de guichets dédiés aux filières biosourcées dans le cadre du plan d’investissements France 2030. « L’État doit accompagner la filière pour répondre au développement important des matériaux biosourcés et éviter l’utilisation de matériaux étrangers. Il convient d’accompagner les filières pour lever les barrières règlementaires. C’est une question de souveraineté industrielle », conclut Co nstruire en Chanvre.

Claire Lemonnier