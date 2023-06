Généralisation des rénovations multi-travaux : Teksial alerte sur les effets pervers

On le sait, le gouvernement veut accélérer les rénovations globales et performantes pour éradiquer les passoires énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour Teksial, spécialiste de l’efficacité énergétique, la méthode pour y parvenir est cependant complexe. La généralisation des rénovations multi-travaux pourrait exclure certains ménages n’ayant pas les fonds suffisants pour engager une rénovation d’ampleur, et ce malgré les aides.

Alors que le gouvernement annonce des modifications pour MaPrimeRénov’, Teksial s’inquiète de leur impact sur la rénovation des passoires énergétiques. Le spécialiste de l’efficacité énergétique salue la volonté du gouvernement de vouloir éradiquer rapidement les passoires énergétiques en soutenant davantage les rénovations globales et performantes, mais souligne que la façon d’y parvenir pourrait être contre-productive. Des aides insuffisantes pour les rénovations globales ? Selon Teksial, la généralisation des rénovations multi-travaux pourrait notamment exclure les ménages dits « intermédiaires », qui n’auraient pas forcément les moyens d’investir 70 000 € dans une rénovation performante basse consommation (BBC), et ce malgré les aides pouvant couvrir jusqu’à la moitié de ce coût. « Un ménage qui souhaiterait dans un premier temps simplement isoler sa maison pour gagner en confort, réduire sa facture énergétique ou encore sauter d’étiquette pour louer ou vendre son bien n’aurait plus accès aux aides pour ce faire et devrait automatiquement en moyenne mobiliser 35 000 euros », détaille le spécialiste de l’efficacité énergétique. La réforme de MaPrimeRénov’ pourrait donc rebuter certains ménages n’ayant pas les fonds nécessaires pour engager une rénovation d’ampleur, freinant ainsi la rénovation de passoires énergétiques. « Cette réforme pourrait avoir pour conséquence l’effet inverse recherché : stopper net des projets de rénovation pour certains logements classés G à E », estime Teskial, qui alerte également sur les conséquences sur le marché immobilier. Certains ménages se verraient ainsi contraints de vivre dans une passoire énergétique sans pouvoir la rénover ni la revendre sans la brader. Par ailleurs, l’interdiction progressive de location des passoires énergétiques non rénovées retirera également des biens du marché de la location, y compris en zone tendue. Le spécialiste de l’efficacité énergétique plaide donc pour le maintien des aides mono-gestes, permettant aux ménages de rénover les logements à leur rythme, en commençant par l’isolation, puis le changement des menuiseries, et le système de chauffage. Claire Lemonnier

