Copropriétés : les demandes de rénovation énergétique explosent à Paris

Le nombre d'inscriptions de copropriétés parisiennes sur la plateforme CoachCopro a été multiplié par cinq en un an, d'après une annonce faite par la mairie de Paris le 12 avril.

Chaque mois, environ 300 nouvelles copropriétés s'inscrivent sur la plateforme pour bénéficier de ce programme, soit « cinq fois plus qu'en mars 2022 », s'est félicité Jacques Baudrier, adjoint à la construction de la maire (PS) Anne Hidalgo et élu communiste du 20ème arrondissement, à l'occasion d'une conférence de presse organisée dans le cadre du Forum Habitat Durable.

« Ce bilan va au-delà de nos espérances, on est clairement dans une explosion de la rénovation des copropriétés à Paris, et heureusement, puisque c'est essentiel pour sauver le climat », a-t-il déclaré.

Actuellement, 7 000 des 47 000 copropriétés parisiennes sont inscrites sur CoachCopro, ce qui représente environ 260 000 logements.

La mairie de Paris vise 40 000 rénovations annuelles de logements en copropriété d'ici 2030 pour atteindre les objectifs du plan Climat, et le budget consacré à la rénovation devrait atteindre 250 millions d'euros par an à terme.

Hausse des prix de l’énergie et nouvelles interdictions règlementaires

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance, notamment la flambée des prix de l'énergie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et le renforcement des interdictions liées à la location des pires passoires thermiques.

« Il y a également un souci croissant d'habitabilité des logements dans un contexte d'adaptation du bâti aux vagues de chaleur. Les projections montrent que nous allons avoir très rapidement à Paris le climat d'une ville comme Séville », a précisé Dan Lert, adjoint EELV à la Transition écologique.

La Ville de Paris a financé 60 000 rénovations de logements sociaux sur un total de 250 000 depuis 2009, dont 20 000 ont été réalisées. Dans le parc privé, qui représente plus de 75 % des résidences principales, le rythme de rénovation est beaucoup moins élevé, avec seulement 2 000 logements rénovés par an.

En 2016, la mairie de Paris a lancé le dispositif d'accompagnement "Éco-rénovons Paris", qui a été suivi en juillet dernier par un plan "Éco-rénovons Paris 2", doté d'un budget de 58 millions d'euros, afin d'élargir ses aides à un maximum de copropriétés. Actuellement, 80 % des copropriétés sont éligibles à ces aides.

Trois copropriétés récompensées par les Trophées CoachCopro

Depuis 2020, l’Agence Parisienne du Climat (APC) organise les Trophées CoachCopro, en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, les Agences locales de l'Énergie et du Climat, et Espaces France Rénov' Métropolitains.

Ce concours a pour objectif de récompenser les réalisations de rénovation énergétique les plus remarquables afin de mettre en lumière le travail des copropriétaires qui ont porté le projet de rénovation jusqu'à leur terme. En 2023, treize copropriétés ont été candidates au concours, et trois lauréats ont été retenus, tous ayant atteint le niveau basse consommation (BBC) pour leur projet de rénovation énergétique.

Le Grand Prix du jury a été attribué à la copropriété Audience à Fontenay-sous-Bois. Cette copropriété de 58 logements construits en 1967 a notamment effectué des travaux d'isolation sur les murs et planchers bas, et a intégré des régulateurs thermostatiques et une ventilation basse pression, permettant un gain énergétique projeté de 50 %. Le jury a également tenu à récompenser l'utilisation de la laine de bois, un matériau biosourcé, pour isoler les bâtiments.

Le deuxième Prix est revenu à la copropriété Arcueil dans le 14ème arrondissement de Paris. Cette copropriété parisienne de 170 logements a bénéficié de l'accompagnement du dispositif Éco-Rénovons Paris pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, permettant un gain énergétique projeté de 46 %.

Le troisième prix a été attribué à la copropriété Du Breuil à Antony. Ces deux tours de 1972, comprenant 206 logements, ont réalisé des travaux conséquents (ITE, changement de ventilation et de chauffage...) permettant un gain énergétique projeté de 65 %.

Enfin, le jury a décerné une mention spéciale au titre de la dynamique de quartier de la Résidence La Boissière, à Rosny-sous-Bois, tout en soulignant que de nombreuses copropriétés ont lancé des projets de rénovation, prouvant un véritable engouement collectif.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock