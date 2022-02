Des bordures de trottoirs réfléchissantes éco-responsables en test à Caen

L’ESITC Caen annonce la réalisation d’un chantier pilote de bordures de trottoirs éco-responsables réfléchissantes mené par trois élèves ingénieurs. Un projet pilote qui va permettre notamment de valider, en conditions réelles, la pertinence de cette solution.

Dans le cadre de leur cursus, Cléo, Thomas et Aude, élèves ingénieurs en cinquième année à l’ESITC Caen, ont lancé un projet qui vise à développer des bordures de trottoirs réfléchissantes éco-responsables, conçues à partir d’un béton bas-carbone et de déchets de verre en fin de vie. Du laboratoire durant la phase de recherche aux partenariats noués par l’ESITC Caen, les trois étudiants ont pu accéder aux ressources de l’école tout au long du projet.

Les équipes installeront les bordures composées de béton bas carbone CEM III, ciment retenu pour son processus de production vertueux, auxquelles sont intégrés des débris de verre assurant les propriétés réfléchissantes. La production de ces bordures a été confiée en partie à TEP Construction, une micro-entreprise au statut associatif, gérée par des élèves ingénieurs de l'ESITC Caen et dont les prestations sont assurées, « moyennant rétribution », par les étudiants de l’école.

Ce projet, qui s’inscrit dans une thématique de développement durable et de sécurité routière, sera piloté par François Moreno, ingénieur diplomé de l’ESITC Caen, et a été rendu possible grâce à la participation de la communauté urbaine Caen la Mer et d’Eurovia, filiale du groupe Vinci. Prévue à partir du 7 février, l’expérimentation se tiendra avenue André Morice à Caen, et devra notamment permettre de valider, en conditions réelles, la pertinence de cette solution.

Marie Gérald

Photo de Une : ©ESITC