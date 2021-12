Énergies renouvelables : l'année 2021 dépasse le précédent record de raccordement

Publié ce lundi 6 décembre, le panorama de l'électricité renouvelable, élaboré par le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), RTE, Enedis et l’Agence ORE, révèle qu’un volume inédit d’énergies renouvelables a été raccordé en France en 2021. La puissance totale du parc renouvelable électrique s'élevait, au 30 septembre dernier, à plus de 58 700 mégawatts, mais reste encore insuffisant pour tenir les objectifs de l'hexagone.

Afin d’accompagner le déploiement des énergies renouvelables, l'Agence ORE, Enedis, RTE et le SER poursuivent leur coopération en publiant la 28ème édition du panorama de l'électricité renouvelable. Après avoir indiqué en juin dernier que les énergies renouvelables avaient couvert plus de 25 % de la consommation électrique hivernale, la filière révèle aujourd'hui que l'année 2021 dépasse le précédent record de raccordements d'énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables ont couvert 26,6 % de la consommation électrique

Au 30 septembre 2021, la puissance des parcs éolien et solaire atteint plus de 30,8 GW. Plus précisément, le solaire a représenté les trois quarts des nouvelles installations en métropole, et l'éolien l'essentiel du reste. Cependant, la puissance du parc solaire est à plus de 1 300 MW, quand la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) de la France vise, pour fin 2023, un parc de 20 100 MW, soit un objectif réalisé à 60,6 %. De son côté, le parc éolien atteint désormais 18 487 MW, alors que la PPE vise quelque 24 100 MW d'éolien terrestre à fin 2023. Selon les auteurs, l'objectif atteint est de 76,6 %.

La filière hydraulique, première des énergies électriques de source renouvelable, demeure stable avec plus de 25,7 GW installés en France. Toutes filières confondues, la croissance du parc de production d’énergies renouvelables atteint 887 MW sur le trimestre, ce qui porte sa puissance à plus de 58,7 GW au 30 septembre.

Sur les trois premiers trimestres, les capacités ont crû de 2 876 MW, un chiffre supérieur au record annuel de 2017, qui s'élevait quant à lui à 2 757 MW. Les énergies renouvelables ont ainsi couvert 26,6 % de la consommation électrique en produisant 25,7 TWh d'électricité renouvelable.

Afin d’augmenter encore plus la capacité d’accueil pour les énergies renouvelables et de répondre à lengagement d’atteindre 40 % de production d’électricité renouvelable en 2030, « les réseaux de transport et de distribution continuent d’évoluer », précise le rapport.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock