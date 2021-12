Formation : l'Académie du bois et de la mixité des matériaux est lancée

Dans un contexte où la Réglementation Environnementale (RE2020) doit entrer en vigueur en début d'année, Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel lancent l'« Académie du bois et de la mixité des matériaux », qui proposera, à compter de 2022, des formations aux nouveaux métiers de la construction bois et biosourcée (paille, chanvre, terre crue...). Ce lundi 6 décembre, la première promotion a commencé la formation « Monteur en structure bois et mixité des matériaux ».

En juillet dernier, Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel avaient été désignés lauréats de l'appel à projets Booster Bois-Biosourcés pour leur projet de création d'une « Académie du bois et de la mixité des matériaux », visant à proposer des formations aux nouvelles compétences en matériaux bois et biosourcés, indispensables dans le cadre de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020).

Depuis, les deux fondateurs se sont associés au lycée professionnel Gustave Eiffel de Massy (91), à l'Institut technologique Bois FCBA, et à Humando, spécialiste de l'insertion.

Des formations à la construction biosourcée

L'Académie du bois et de la mixité des matériaux proposera dans un premier temps trois formations en alternance : un titre professionnel « Monteur en structure bois et mixité des matériaux » (Titre III), un Bac Pro Technicien construction bois (niveau IV), et un BTS Système constructif bois et Habitat (Niveau V). Ce dernier sera ensuite complété par une licence professionnelle.

À terme, l'objectif de l'Académie est de proposer des formations allant jusqu'au Bac+5, et dédiées aussi bien aux artisans qu'aux majors du BTP.

Ce lundi 6 décembre, les partenaires ont annoncé le lancement de la première promotion, qui se formera, pendant un an, au titre professionnel « Monteur en structure bois et mixité des matériaux ». Cette première promotion est composée de 14 alternants, parmi lesquels des personnes en reconversion.

La première promotion pour le titre professionnel "Monteur en structure bois et mixité des matériaux"

Pour Bouygues Bâtiment France Europe et le centre Gustave Eiffel, ces nouvelles formations devraient moderniser le secteur de la construction. Les matériaux biosourcés, qui devraient permettre de diminuer la p énibilité, pourraient également attirer plus de femmes.

« Le recours au bois et aux matériaux biosourcés implique une véritable rupture dans notre façon de concevoir et construire des bâtiments (…) Au-delà d’apporter une réponse crédible aux enjeux de raréfaction et de transformation des compétences, l'Académie du bois et de la mixité des matériaux est également vecteur de modernisation et d’attractivité pour tout un secteur », estime ainsi Fabrice Denis, directeur Construire Autrement de Bouygues Bâtiment France Europe.

Claire Lemonnier