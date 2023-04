Entre transition énergétique et acceptabilité, quelles perspectives pour les éoliennes terrestres en France ?

Une énergie aux multiples avantages…

L'un des principaux enjeux des éoliennes terrestres en France est leur rôle dans la transition énergétique. Le gouvernement français a fixé un objectif ambitieux de produire 32 % de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Les éoliennes terrestres constituent ainsi l’une des principales sources d'énergie dite « verte » en France, produisant de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre.

En effet, l’énergie éolienne rattrape son taux de carbone, que l’on pourrait croire élevé, notamment au vu des matériaux nécessaires à la conception d'une éolienne, aux coûts de transports, ou encore à la manière dont elle est assemblée, qui produit de l’énergie. « La réalité, c’est qu’à partir du moment où une éolienne rentre en exploitation, en utilisant une source naturelle, le vent, qui n’émet pas de CO2, elle rattrape tout ce qu'elle aura produit avant, jusqu’à son démantèlement », introduit Jérémy Simon, délégué général adjoint du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER).

« Il n’y a rien à mettre dans la machine, donc c'est parfaitement souverain et indépendant énergétiquement. On n'achète aucun minerai, aucun carburant, on a besoin de rien sinon le vent, et le vent, nous en avons la deuxième ressource en Europe », indique de son côté le directeur général d’Engie Green, William Arkwright. « Si l’on met de côté tous les autres critères, si elles polluent ou pas, si elles sont grandes ou petites, si elles sont loin ou proches, pour garder en tête seulement ce qu’elles coûtent, l’énergie éolienne est l’une des moins chère sur le marché, au côté de l’énergie solaire, et il n'y a aucun débat. C'est une énergie verte, pas chère, rapide et compétitive », abonde-t-il.

Alors, dans un contexte d’inflation, où les prix des matières premières et de l'énergie ont fortement augmenté, « la question, c’est pourquoi s’en passer ? », s’interroge le DG d’Engie Green. Le coût de production de l'énergie éolienne moyen tourne autour de 60 et 70 € du mégawattheure, selon Matthias Vandenbulcke, directeur de la stratégie de l’association France Énergie Éolienne (FEE), qui souligne par ailleurs que l’éolien « a une tendance baissière depuis environ une quinzaine d'années, là où les autres énergies, pour différents facteurs, ont une tendance haussière ».

…et désavantages ?

À fin 2021, plus de 9 000 éoliennes fonctionnaient sur le sol français, réparties sur près de 1 400 parcs. Un développement accru depuis la naissance de la filière dans les années 1990, qui s'accompagne aussi de tensions sociales. L'implantation de parcs éoliens étant souvent source d'opposition.

D'après Jean-Louis Butré, fondateur et président de la Fédération Environnement Durable (FED), association qui lutte contre le développement de l’éolien en France, il s'agit d’abord d'une question de « stratégie ». « Depuis que l'on s'est lancé dans la politique d'arrêter le nucléaire et de mettre des énergies renouvelables massivement en France, on cumule tous les inconvénients », estime-t-il.

Pour ce fervent défenseur de la beauté des paysages français, éolienne rime aujourd'hui avec « transformation de la nature », « catastrophe économique », le tout « soumis à un lobbying ». Il explique : « En Allemagne, par exemple, pour compenser l'intermittence des éoliennes, ils ont été obligés de mettre en route des centrales à charbon. Si on suit ce chemin, on va se retrouver dans une situation très similaire. Il faut choisir. On ne peut pas faire un petit peu de ça et un petit peu de ça, et se retrouver avec un taux d'inflation tel qu’il est aujourd’hui, car une grande partie de ces hausses de prix provient des problèmes énergétiques, et notamment de l’électricité. Tout augmente parce que notre prix de l'électricité devrait doubler », abonde-t-il.

Par ailleurs, certaines communautés locales peuvent être réticentes à accueillir de nouvelles éoliennes terrestres, notamment en raison de leur impact sur le paysage. En effet, les éoliennes sont des structures de grande hauteur, pouvant atteindre « jusqu'à de 250 mètres de haut », selon le président de la FED. Elles sont ainsi visibles de loin, sur plusieurs dizaines de kilomètres, et peuvent donc avoir un impact significatif sur l'esthétique du paysage. Visibles de loin, mais surtout visibles de « trop près » pour les habitants des communes dans lesquelles elles sont implantées. Soumise à une distance d’éloignement minimale de 500 mètres, pour Jean-Louis Butré, « c’est encore trop proche et c’est ce pourquoi on se bat, pour que les écartements soient de l’ordre de 1000 à 1500 mètres ».

Pour chaque projet, cette distance d’éloignement peut toutefois être étudiée « au cas par cas, au regard de l’étude d’impacts », rappelle William Arkwright. « On n'achète pas les terrains, on les loue, souvent à des agriculteurs. On a des milliers d'agriculteurs en France qui nous font confiance. On a un très fort désir de travailler avec et pas contre les riverains, les territoires et les collectivités », assure-t-il.

Une réglementation contraigante et des recours en justice

Pour le directeur de la stratégie de la FEE, le développement d'un parc éolien est régi par une philosophie, « celle qu’on appelle ERC, pour éviter, réduire, compenser : éviter les problématiques environnementales, réduire les risques (de collision avec des oiseaux par exemple) et enfin compenser les modifications de la nature qui ont eu lieu (en plantant des haies en pourtour des parcelles) ». « Une philosophie qui régit aussi la réglementation autour du développement de ces parcs », soumis à des autorisations environnementales, menées par des bureaux d'études indépendants, et examinées par des services de l'État déconcentrés, le tout assujetti aux autorisations des préfets, précise-t-il.

Une réglementation « extrêmement contraignante », selon Jérémy Simon, « qui provoque des lenteurs dans les instructions des projets ». En moyenne, un parc éolien met entre 5 et 7 ans avant de sortir de terre. « C’est très long depuis le moment où les premières études ont été lancées », déplore-t-il, « c’est un véritable obstacle au développement de cette énergie », pourtant incontournable pour réussir à sortir des énergies fossiles. Un obstacle en entraînant un autre, ces projets éoliens sont également la plupart du temps contestés en justice par des recours contentieux.

« C’est pourquoi on recommande aux développeurs de parcs, de prospecter sur le terrain et de prendre contact avec les élus », indique le délégué général adjoint du SER. Un conseil auquel s’attache le producteur Engie Green. « On fait des permanences, on distribue des des newsletters dans les boîtes aux lettres, on participe à des instances de dialogue ou à des séances publiques de questions-réponses, on passe devant des conseils municipaux (...). Ça prend du temps mais ça permet à la collectivité, ou aux citoyens directement, de monter au capital du projet, de prendre des parts, pour qu'ils puissent s'approprier les éoliennes », explique le DG.

Loi d'accélération des EnR : pas d'objectifs sans planification

Heureusement, la loi d’accélération des énergies renouvelables, publiée en mars dernier au Journal Officiel, va permettre de lever certains freins. « C’est l'opportunité d'avoir enfin en France un récit politique autour des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Néanmoins, on n'a pas de cadre d'objectifs et de cadre temporel, puisque la loi de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) n'a pas encore été votée. Ce qu’on attend maintenant, c'est de la cohérence, c’est de remettre en lien le réel, à savoir la situation énergétique de la France et sa trajectoire au regard de ses objectifs, avec sa planification », exprime toutefois Matthias Vandenbulcke.

Un postulat que tient également William Arkwright : « cette loi a le mérite d'être accostée à cette PPE pour voir concrètement comment ça se décline en termes d'ajouts, de puissance et de besoins. Elle a également besoin d'être déclinée en décision très concrète, très locale, pour pouvoir délimiter des zones de développement de l'éolien à l'échelle régionale ».

De son côté, Jérémy Simon estime que « les perspectives sont là ».Pour rappel, Emmanuel Macron souhaite multiplier par dix la capacité de production d'énergie solaire pour dépasser les 100 GW, et déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW d’ici à 2050. « Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Mais surtout, il faut se dire qu'on n'a pas le choix. On va être obligé de développer l'éolien terrestre, surtout quand on regarde les projections de RTE à l'horizon 2030-2035, sur les besoins en électricité », ajoute-t-il.

« On en est qu’au début, on est vigilant, et on a envie d'y contribuer, mais elle part vraiment d'une très bonne intention et contient de très belles choses », conclut le directeur général d’Engie Green.

Propos recueillis par Marie Gérald

