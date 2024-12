France Fermetures mise sur les volets en bois

France Fermetures engage 1,8 million d'euros dans la modernisation de sa production à Capdenac. Cette chaîne automatisée vise à répondre à la demande croissante en volets battants en bois.

Après une période où les volets en PVC et aluminium dominaient le marché, les volets en bois représentent aujourd'hui près d'un tiers des demandes. Ce matériau, neutre en carbone et durable, est apprécié pour ses performances thermiques, acoustiques et sécuritaires.

Fort de plus de 50 ans d'expertise, France Fermetures injecte ainsi 1,8 million d'euros dans son usine de Capdenac, situé en Aveyron, pour moderniser sa ligne de production de volets battants en bois. L'objectif : répondre à la demande croissante en renforçant ses capacités de production tout en améliorant la qualité et en limitant la pénibilité du travail.

Un investissement de plus d'un million d'euros

L'usine est dotée d'une chaîne de production entièrement automatisée, comprenant des étapes de découpe, d'assemblage, de perçage et de ponçage mécanique. Cette modernisation inclut également un humidificateur pour garantir la stabilité du bois, assurant ainsi la longévité des volets.

La nouvelle chaîne offre aux opérateurs un environnement de travail optimisé, avec des palans de levage pour réduire les charges lourdes. En plus de l'automatisation des tâches de débit et de perçage, l'usine utilise des codes QR pour garantir la précision et la fiabilité. Les panneaux sont assemblés avec une précision accrue grâce aux équipements de cadrage et de brochage, puis sont poncés automatiquement avant peinture.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock