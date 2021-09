Isolants PSE : un nouveau procédé de traitement des chutes testé

FRANCFORT (Allemagne), 18 nov (AFP) - Le deuxième groupe de construction allemand Bilfinger Berger a vu son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année reculer à 14 millions d'euros, contre 23 M EUR un an plus tôt, en raison de déboires sur un chantier aux Etats-Unis, a-t-il annoncé jeudi. Le bénéfice d'exploitation (EBITA) sur la même période s'est établi à 25 M EUR, contre 41 M EUR un an plus tôt.