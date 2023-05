1,8 million, c’est le nombre de panneaux photovoltaïques vendus en Europe en 2022, selon une récente étude LCP Delta. À l’échelle de la France, on dénombre 88 000 nouvelles installations, pour un total de 600 000 logements équipés, mais l’Hexagone reste en 9ème position face à ses voisins européens.

Le marché des panneaux photovoltaïques a cru en 2022, dans un contexte de flambée des prix des énergies. Ainsi, 1,8 millions de panneaux auraient été vendus en 2022, selon une étude du cabinet LCP Delta, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, en raison des politiques européennes et des besoins croissants en électricité.

Ainsi, le cabinet prévoit que le nombre de ventes devrait atteindre 2,1 millions par an en 2025, puis 2,7 millions par an en 2030, pour une croissance de 5 % entre 2022 et 2030.

« Les panneaux photovoltaïques sont une brique essentielle à la transition énergétique française et européenne. Décarboner nos usages passera automatiquement par une électrification du chauffage et des transports, et plus nous aurons de panneaux solaires, plus nous gagnerons en indépendance énergétique rapidement », rappelle notamment Arthur Jouannic, directeur du bureau français de LCP Delta.

À l’échelle de la France, il y aurait eu 88 000 installations de panneaux photovoltaïques en 2022, et ce nombre devrait grimper à 207 000 installations à l’horizon 2030.

La France en 9ème position

Toutefois, comme récemment rappelé par le syndicat Enerplan et Otovo, la France reste en retard par rapport à ses voisins européens. Dans le classement, l’Allemagne arrive en tête, avec 1,8 million de logements équipés de panneaux photovoltaïques en 2022. Le pays est suivi par les Pays-Bas (1,5 million), l’Angleterre (1,2 million), la Pologne (1,1 million), l’Italie (1 million), la Belgique (900 000 installations), la Finlande (800 000 installations), et la Suède (700 000 installations).

L’Hexagone n’arrive qu’en 9ème position, avec 600 000 logements équipés, juste devant l’Espagne (300 000 installations), et le Portugal (100 000 installations).

LCP Delta reste cependant optimiste quant aux perspectives de développement en France, qui devrait parvenir à atteindre 1,87 million de logements équipés d’ici 2030. La loi d’accélération des énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023, vise notamment à rattraper ce retard, et de répondre aux dernières réglementations européennes.

Toutefois, le manque d’installateurs formés représente aujourd’hui l’un des principaux freins pour parvenir à relever le défi.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock