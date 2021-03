L'Union des fabricants de menuiseries (UFME) accélère la mise en place de son réseau de collecte et de démantèlement des fenêtres, consolidant ainsi son engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie. Pour ce faire, le syndicat recrute deux nouveaux chargés de mission environnement, Mathilde Crenn-Sutter et Laurent Suet. Explications.

L’UFME lançait en 2019, sa charte d’engagement qui consiste à adopter les bonnes pratiques pour la collecte, la maîtrise du traitement et la valorisation des fenêtres en fin de vie. Cette charte est ouverte à toute entreprise, de tout secteur d‘activité, adhérente ou non adhérente de l‘UFME, et propose des engagements collectifs mais aussi des engagements spécifiques par typologie d’entreprises tels que les fabricants, les installateurs, les entreprises générales…

Depuis octobre 2020, le syndicat a également intégré deux nouveaux chargés de mission environnement. En effet, Mathilde Crenn-Sutter, chargée des régions Ouest et Nord de la France, et Laurent Suet, chargé du Sud et de l’Est, sont venus renforcer le groupe de Travail Environnement.

« La mise en relation est fondamentale pour faire connaître cette jeune filière dans chaque région auprès des lieux de collecte et de démantèlement », explique Nelly Philipponnat, directrice Bâtiment Durable au sein de Saint-Gobain Glass Bâtiment France.

Accompagner les signataires dans l’atteinte de leurs engagements

« Leurs premières missions visent à mettre en place des outils dédiés à la traçabilité et à la consolidation des volumes collectés et traités », précise le syndicat. Dans un esprit collaboratif, Mathilde Crenn-Sutter et Laurent Suet interviendront sur le terrain et ce, dans le but d’aider les acteurs de la filière à progresser « quantitativement et qualitativement ». Un moyen pour faciliter la mise en relation entre les différents maillons de la chaîne.

« L’enjeu principal repose sur la complémentarité des métiers concernés pour susciter une émulation. Une carte nationale est en cours d’élaboration et sera enrichie au quotidien pour identifier les points de collecte rapprochés. Ce réseau pérenne participe à l’augmentation des volumes de récupération », annoncent les deux nouveaux chargés de mission.

L'UFME précise que la densification du réseau figure également parmi leurs priorités. En moins de 4 mois, la liste des signataires volontaires est déjà passée à 46, soit une augmentation de plus de 30 %.

Yann de Bénazé, président de Profine France SAS et signataire de la Charte UFME, ajoute que le défi sera d’élargir au maximum la collecte des matières en fin de vie « jusqu’aux petits chantiers, et sur l’ensemble du territoire ».

François Picart, directeur de Valorsol Environnement, confirme : « Il est indispensable de collecter les déchets entiers au plus près de la source afin de leur offrir la meilleure revalorisation grâce au travail de précision mené par les unités de démantèlement ». « La mise en relation entre les différents opérateurs constitue la grande force de la filière développée par l’UFME », conclut-il.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock