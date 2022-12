La filière REP Bâtiment repoussée au 1er mai 2023

Les quatre éco-organismes agréés pour la REP Bâtiment ont annoncé officiellement, le 19 décembre, un report du démarrage de la filière au 1er mai 2023. Ce report concerne l’application des écocontributions sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, ainsi que le démarrage des services de reprise gratuite des déchets triés.

Après un premier report de janvier 2022 à janvier 2023, l’annonce officielle vient finalement de tomber. Le démarrage opérationnel de la filière REP pour les produits de construction débutera le 1er mai 2023.

Une annonce dont se félicite la Fédération Française du Bâtiment. En effet, grâce à ce report, les entrepreneurs et les artisans du bâtiment se voient accorder un délai supplémentaire pour intégrer les surcoûts dans leurs devis et marchés. Des surcoûts liés notamment à l’adhésion d’un éco-organisme ou encore aux différents barèmes que peuvent publier et appliquer les éco-organismes.

La FFB tient à rappeler que selon elle, un délai de neuf mois entre la publication des barèmes et son application est nécessaire. Les tarifs de 2024 doivent donc être connus dès mars 2023.

De leur côté, les éco-organismes peuvent bénéficier de ce délai pour mieux définir et parfaire leurs missions et responsabilités dans la démarche de collecte et de valorisation des déchets de chantiers.

Néanmoins, et malgré ce report, les entreprises considérées comme « producteurs » au sens de la REP (fabricants et importateurs de produits et matériaux notamment) doivent adhérer à l’un des 4 éco-organismes (Écomaison, Écominéro, Valdelia et Valobat) dès le 1er janvier 2023.

D’autres axes d’améliorations pour la filière REP

Au-delà de ce report, attendu par la FFB, plusieurs points essentiels au bon fonctionnement de la filière REP sont encore attendus, comme par exemple :

la définition des règles de tri pour bénéficier de la gratuité de reprise

la publication des points de collecte partenaires de la REP en 2023

la création de l’organisme coordonnateur de la filière

les précisions sur la définition du producteur

Dans un communiqué de presse de la FFB, Olivier Salleron, président de la fédération, s’est félicité d’une telle décision : « Ce décalage relève du bon sens dans un contexte chaotique de mise en place de cette filière REP. L’anticipation est la clé de la réussite d’un démarrage serein. Au vu du retard pris par la filière, il n’y avait pas d’autre option possible ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock