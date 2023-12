En partenariat avec le fabricant spécialiste de fours Keramischer Ofenbau, le groupe Roca a pour ambition de se positionner comme le premier acteur au monde doté d'une usine de production de céramique sanitaire neutre en émissions de carbone.

Dans le but de décarboner sa production de produits céramiques, traditionnellement énergivore et carbonée, le groupe Roca a franchi une étape vers l'électrification de ses processus de production dans son usine de Laufen à Gmunden (Autriche), grâce à la technologie de Keramischer Ofenbau, fabricant de fours pour la céramique.

Cet investissement s'inscrit au cœur de la stratégie de décarbonation du groupe Roca.

Ouvrir la voie à une production décarbonée

Ce nouveau four tunnel électrique est le fruit de quatre années de développement. En étant à la fois décarboné et automatisé, ce four offre une alternative à la production conventionnelle, souvent dépendante des énergies fossiles. Son impact va au-delà de la réduction des émissions : il ouvre la voie vers une usine de production d'appareils sanitaires à zéro émission d'ici 2024.

« Nous avons un objectif à long terme de décarboner nos opérations et nous avons travaillé dur pour trouver des solutions qui nous aideront à y parvenir. Ce nouveau partenariat paneuropéen nous aide non seulement sur la voie de la neutralité carbone, mais constitue également un net pas en avant pour l’industrie dans son ensemble », déclare Albert Magrans, PDG du Groupe Roca.

Au-delà des produits sanitaires, cette technologie pourrait bénéficier à d'autres secteurs de la céramique tels que la céramique structurelle, la céramique technique ou encore la production de vaisselle.

Pour soutenir cette initiative, le groupe Roca a acquis une participation majoritaire dans Keramischer Ofenbau Holding GmbH via Roca Group Ventures. Cette collaboration à long terme renforce les capacités d'innovation des deux partenaires, vers leurs objectifs respectifs de décarbonation.

« Nos fours chauffés électriquement offrent à nos clients une indépendance croissante par rapport au marché de l'énergie et permettent une production durable et économique, aujourd'hui comme dans les décennies à venir », exprime de son côté, Günter Halex, président du conseil consultatif de Keramischer Ofenbau.

Marie Gérald

Photo de Une : © Roca Group