Une étude confiée au bureau d’études Tribu Énergie Pour plus d’impartialité, l’étude a été confiée au bureau d’études indépendant Tribu Energie. Différents types de bâtiment ont été analysés : les structures sportives, les bâtiments industriels et les entrepôts logistiques. Pour les sites industriels, « on va retrouver deux variantes, une variante industrie légère, dans le style maroquinerie. Et puis une variante industrie lourde, dans le style industrie automobile. Ce qui permet d’avoir un large spectre en termes d’apports internes dans les bâtiments industriels », décrit Rémi Wrona, directeur technique et financier TribuEnergie. « Dans le cadre de l'étude, on a aussi traité deux bâtiments de type tertiaire que sont les bâtiments scolaires et bâtiments bureaux. Les objectifs étaient, dans le même ordre, de comparer différents systèmes d'émission », abonde l’expert. « Tous les paramètres du bâtiment étaient considérés. Il y a eu des sensibilités sur deux sujets principaux », selon Rémi Rona. C’est-à-dire « le niveau d'isolation des bâtiments, donc pour pouvoir représenter des bâtiments plutôt anciens type années 2000 - donc des bâtiments déjà rénovés - et des bâtiments neufs actuels compatibles avec la RE2020 ». La méthodologie fixe deux localités météorologiques opposées : Paris et Marseille. Dans l’étude commandée par Zehnder, Tribu Énergie scrute les consommations d’énergie, l’impact carbone, ainsi que le coût global (investissement, maintenance et consommation en énergie).