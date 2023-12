L’organisation des Jeux olympiques de 2024 a permis à Paris d’accélérer sa transition écologique, selon la maire de la capitale Anne Hidalgo. L’édile a défendu ce point de vue en réponse aux critiques de ses alliés écologistes, qui ont toujours été opposés à l’organisation de cet événement.

Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, continue de défendre l’organisation des Jeux olympiques dans la capitale. Ses alliés écologistes, historiquement opposés à l’événement, dénoncent l’aberration écologique d’un tel rassemblement. L’écologiste Alexandre Florentin accusait la majorité de gauche de promouvoir un événement « organisé pendant la pire période de l’année en termes de canicule » et qui génère du trafic aérien.

Une transition écologique boostée par les JO ?

En réponse à ces critiques, la maire de Paris a souligné l’aspect positif que pourrait avoir une telle organisation sur la transition écologique de la capitale. « Bon nombre de nos avancées, en matière de climat, en matière sociale, et notamment pour la Seine-Saint-Denis, n’auraient jamais vu le jour » sans les JO, a asséné l’élue socialiste au conseil de Paris, lors du débat sur le nouveau plan climat de la ville.

Pour appuyer son argument, la maire de Paris évoque notamment qu’il sera bientôt possible de se baigner dans la Seine, « un sujet qui aurait mis peut-être vingt ans » de plus « s’il n’y avait pas eu un engagement conjoint » de l’État et des collectivités, souligne-t-elle.

Le fleuve de la capitale doit en effet accueillir plusieurs épreuves l’été prochain, etla mairie a prévu d’ouvrir trois sites à la baignade dès l’été 2025.

Les JO permettront également aux futurs résidents permanents du village olympique de Seine-Saint-Denis, reconverti en logements, d’avoir un « habitat digne » et au covoiturage de bénéficier d’une voie dédiée sur le périphérique, a souligné la maire.

L’édile a tout de même consenti que de nombreux efforts étaient encore à fournir, notamment en ce qui concerne le trafic aérien. «Le trafic aérien, il va falloir le réduire», a acquiescé Mme Hidalgo, tout en estimant que «la part des étrangers dans les Jeux est totalement marginale».

Les chiffres de l’office de tourisme révèlent en effet que sur les 15,3 millions de visiteurs qui sont attendus en Île-de-France, seuls 12,3 % d’entre eux viendraient de l’étranger, soit 1,9 millions de personnes. Parmi ces étrangers, 5,8 % d’entre eux devraient arriver sur notre sol via des vols long-courriers, dont une majorité d’Américains.

Tout n’est pas rose pour autant

Malgré les inquiétudes que tente de dissiper la maire de Paris, certains élus ne se laissent pas tromper, et pointent du doigt « les mauvais signaux qui s’accumulent » en amont des JO. Le 12 décembre dernier, la cheffe du groupe écologiste Fatoumata Koné avait déploré les « 3 000 familles qui dorment à la rue » dans Paris,« le démontage des boîtes des bouquinistes », « la tour des juges » de surf à Tahiti « qui menace le récif corallien », ou encore « l’explosion du prix du ticket de métro pendant la période des JO ».

« Les JO, c’est pour les autres et nous sommes bien loin de la grande fête populaire promise », a-t-elle déclaré.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock