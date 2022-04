Le programme Profeel propose des stratégies de rénovations globales

Afin de renforcer l’expertise et la capacité des professionnels du BTP à proposer à leurs clients une visualisation claire de toutes les étapes lors de travaux de rénovation énergétique, le programme Profeel met à leur disposition, un nouvel outil numérique gratuit : Stratégie’Réno.

Alors que le 8 février dernier, Profeel faisait le point sur les différentes solutions que le programme propose aux acteurs du bâtiment et à leurs clients, ce dernier met aujourd’hui à disposition des professionnels un nouvel outil numérique, appelé Stratégie’Réno. L’objectif ? Mieux conseiller les clients lors de travaux de rénovation.

En effet, ce service permet à un artisan ou une entreprise d’évaluer dans un laps de temps réduit l’état et la performance de chaque composant du logement : isolation des murs, du plancher bas, de la toiture… En quelques clics, le professionnel peut donc déterminer et prioriser les impacts de travaux de rénovation énergétique sur d’autres lots de travaux. A l’issue de ce diagnostic, le client dispose alors d’un rapport d’évaluation, incluant des recommandations de travaux argumentées qui pourront être partagées à son client. « Des questionnaires simples et rapides, le guide pas à pas dans ce process », souligne le programme dans un communiqué.

Le professionnel est également accompagné dans l’identification de la typologie du bâtiment. Pour cela, l’outil s’appuie sur une base de données qualifiant 67 typologies de maisons individuelles et de logements collectifs.

Par ailleurs, pour chacune de ces typologies, le professionnel pourra retrouver une présentation de leur représentativité et poids énergétique, de leurs caractéristiques urbaines, architecturales et constructives, des risques à évaluer, ainsi que des stratégies de rénovation possibles.

Gratuit et accessible sur www.strategiereno.fr, il se transforme en application en créant un bouton d’accès directement sur l’écran d’accueil de votre smartphone. A noter que cet outil a été élaboré de manière concertée avec les organisations professionnelles du bâtiment (CAPEB et FFB) et les pouvoirs publics (ADEME et DHUP), sous le pilotage de l'AQC.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock