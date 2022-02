Rénovation énergétique : Profeel fait le point sur ses 9 défis

Ce mardi, Profeel présentait son bilan sur les différentes solutions que le programme propose depuis trois ans aux professionnels du bâtiment et à leurs clients. L'objectif ? Accompagner la rénovation énergétique du bâti, du déclenchement des travaux à la vérification de leur qualité.

Depuis 2018, le programme Profeel rassemble 16 organisations professionnelles de la filière de l’innovation technique autour du bâtiment pour la rénovation énergétique. Ce mardi 8 février, moult de ses représentants, issus notamment de l’AQC et du CSTB, pilotes du projet, faisaient le point sur cette « collection d’outils » pour reprendre les termes de Nadia Bouyer, présidente du programme Profeel. Au total, neufs défis ont été concrétisés ou sont en cours de réalisation.

Déclencher la rénovation

Une partie des solutions sont consacrées à un objectif : inciter les différents acteurs de la rénovation à entamer ces travaux.

La dernière en date : Go-Rénove. La plateforme compile diverses données sur la performance énergétique d’un logement, issues majoritairement d’Open Data, mais également des topos de diagnostiqueurs de l’Ademe ou d’IGN. Elle existe en deux versions : une pour bailleurs disponible, depuis fin 2021, une autre pour les particuliers, qui sera normalement disponible d’ici fin février ou début mars.

Pour le portail destiné aux bailleurs sociaux, le professionnel a une vue d’ensemble sur la performance énergétique de son parc – avec une centaine de données techniques (morphologie du bâtiment, consommation réelle, enveloppe, systèmes énergétiques...). La version pour particuliers estime la performance énergétique du logement et compare également ce calcul à celui d'un bâtiment jumeau ou du même quartier, tout en projetant l’impact d’une rénovation sur le bâti – comprenant des propositions de travaux adaptés et un renvoi vers le site France Rénov’.

Pour ce qui est de la confidentialité des données, Go-Rénove a été conçu, « en conformité avec le RGPD. Le problème est résolu par le fait qu’on prend des informations essentiellement techniques, qu’elles proviennent de bases qui sont déjà en Open Data et ne contiennent pas d’informations personnelles », assure Lionel Bertrand, directeur adjoint Énergie au CSTB.

Le projet Stratégies Réno, qui consiste à proposer des rénovations plus globales, a quant à lui permis la naissance du guide "Rénover et densifier les quartiers d’habitat pavillonnaire". Adressé aux élus locaux, il élargit la démarche Profeel à la rénovation urbaine, en exposant des solutions inspirées par de retours d’expériences. « On sait que derrière le fil de la rénovation énergétique, on peut tirer tout un tas de fils qui sont beaucoup plus urbains : la question de sobriété foncière (…), on peut aussi réinterroger les mobilités », expose Valérie Flicoteaux-Melling, vice-présidente du Conseil National de l'Ordre des architectes (CNOA).

De son côté, Réno Standard déploie des solutions de rénovation pour des maisons individuelles standardisées. Le document se concentre sur « des maisons construites sur des modèles de référence, qui ont été notamment diffusés par le ministère de la Reconstruction et du Logement après la Seconde Guerre mondiale pour reloger les Français, après les destructions », explique Olivier Greslou, responsable stratégie recherche pour la division Réhabilitation et Gestion de Parc du CSTB.

Des typologies qui se sont déployées durant les années 1960-1970 et qui représentent un tiers du parc des maisons individuelles. Trois fiches projets dédiées sont déjà publiées sur le site de Profeel, compilant des informations typologiques, sur le groupement, les innovations techniques, ou encore les points de vigilance associés.



Vérifier la qualité des rénovations

Ce n’est pas tout d’impulser et d’accompagner la conception des projets de rénovation, encore faut-il sécuriser la mise en œuvre pendant et après travaux. Telle est aussi la démarche de Profeel, qui a développé différents dispositifs en ce sens. On pense particulièrement à la transmission des bonnes pratiques menée par le programme, que ce soit des référentiels techniques, outils numériques, des rapports d'études, mais également des comptes rendus du dispositif REX Rénovation déployée par l’AQC.

Un logiciel de modélisation 3D est aussi en cours de développement. Son but ? Permettre à l’artisan de mieux projeter le bâtiment existant et ainsi tabler sur les travaux appropriés, mais aussi d’élaborer les devis de travaux en conséquence.

Afin de rendre l’artisan ou l’entreprise plus proactifs dans la vérification et la sécurisation de leur process, Profeel a lancé en Check-Réno. Le point de départ du dispositif remonte à la production de 28 fiches de réception et de 45 fiches d’autocontrôle. Le concept consiste à associer les deux à travers une application, appréhendable à la fois par le professionnel et son client, aussi bien en termes d'utilisation que de vocabulaire employé dans les documents.

Pédagogiques et applicables à tout type de travaux, cet outil cherche à améliorer la relation de confiance entre l’artisan et son client. Il complète ainsi un arsenal d'outils comme PAC Rénov’ ou Conduits Réno, qui accompagnent un meilleur choix et dimensionnement de ces équipements énergétiques, afin d’assurer leur performance et limiter des pertes.

Preuve de leur efficacité : depuis son lancement fin 2021, PAC Réno compte plus de 2 000 abonnés. L’outil offre diverses fonctionnalités, comme générer un rapport sur l’installation. « À savoir qu’à partir du 1er avril 2022, ce rapport sera obligatoire pour les certificats d’aides aux économies d’énergie (CEE) », précise Jean-Claude Rancurel, président de l'UNA Couverture Plomberie Chauffage de la Capeb.

Sans compter la méthode de calcul Sereine, dédiée aux maisons individuelles, qui est une « réussite » constatée par Profeel en décembre. Le dispositif tend à se renouveler avec Profeel 2, qui unit à la fois une prochaine méthode dédiée aux logements collectifs et une autre aux territoires d’Outre-mer.

Virginie Kroun

Photo de Une : Profeel