Les Français font de plus en plus confiance aux équipements EnR

Pour la douzième année consécutive, Qualit’EnR dévoile les résultats de son baromètre sur les Français et les énergies renouvelables, permettant de suivre l’évolution des tendances. Pour cette nouvelle édition, le sondage a été mené avec OpinionWay auprès de plus de 2 800 Français entre le 5 et le 10 janvier 2023.

En introduction, André Joffre, président de Qualit’EnR, a rappelé le contexte de crise énergétique, avec une hausse brutale des prix des énergies fossiles. Concernant l’électricité, il a souligné que l’augmentation avait été modérée grâce au bouclier tarifaire pour les particuliers, avec une moyenne de +4 % en 2022, avant l’augmentation de +15 % en février 2023.

Face à la communication autour de ces hausses de prix, le président de Qualit’EnR précise que les Français ont cherché à faire des économies d’énergie, menant à +10 % de sobriété énergétique. Selon les résultats de l’enquête, 96 % des sondés déclarent ainsi avoir pris des mesures pour réduire leurs consommations de chauffage, d’eau chaude et d’électricité.

Les Français ont toutefois encore du mal à estimer ces hausses de prix sur leur pouvoir d’achat, même si 45 % pensent que cela devrait représenter en moyenne 35 € en plus par mois, soit 419 € par an, et 26 % que cette hausse sera supérieure à 500 € par an.

Chauffe-eau thermodynamique, photovoltaïque, PAC, chauffage au bois… les équipements les plus plébiscités

Avec la hausse des prix des énergies fossiles, les Français sont de plus en favorables aux EnR. Ils sont désormais 98 % à soutenir le développement d’au moins un équipement fonctionnant grâce aux énergies renouvelables. Dans le détail, le solaire thermique arrive en tête, suivi par l’hydraulique, et les panneaux photovoltaïques. Les Français font notamment confiance au chauffe-eau thermodynamique (82 %, soit +5 points par rapport à 2022), à la pompe à chaleur (81 %, +4 points), mais aussi aux équipements fonctionnant grâce au bois (inserts, poêles à bois, chaudières biomasse…).

Ces équipements se retrouvent d’ailleurs le plus fréquemment au sein des foyers dotés d’au moins un équipement EnR. Là encore, le chauffe-eau thermodynamique arrive en haut du classement, suivi par le poêle à bois, et la pompe à chaleur (PAC). L’installation de panneaux photovoltaïques est également en forte progression, puisqu’elle affiche +3 points par rapport à l’année dernière.

Des installations encore trop onéreuses

Par ailleurs, 37 % des sondés déclarent avoir eu un projet de travaux de rénovation énergétique, soit un pourcentage en hausse de 12 points par rapport à l’année précédente.

La performance énergétique d’un logement importe d’ailleurs de plus en plus aux Français, puisqu’ils sont 76 % à s’en soucier davantage, et 80 % estiment qu’un équipement EnR améliore la valeur d’un bien.

André Joffre insiste toutefois sur le problème du financement des équipements EnR, restant assez coûteux malgré certaines aides telles que MaPrimeRénov’. Ainsi, 88 % des Français trouveraient les installations EnR trop chères. Dans ce contexte, le président de Qualit’EnR appelle le gouvernement à flécher davantage les aides à la rénovation énergétique vers les énergies renouvelables.

Pour choisir leur installateur, les Français font notamment confiance à ceux situés à proximité de chez eux. C’est le cas pour 72 % des Français, avec une hausse de +25 points en 9 ans. Autre critère important : un label qualité ou une qualification, pour 78 % des Français. Enfin, le choix en fonction des avis sur Internet progresse, avec 57 %, soit +13 points en seulement 4 ans. Enfin, les Français sont de plus en plus exigeants, et 44 % attendent un service après-vente de qualité.