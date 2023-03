Le fabricant allemand de panneaux photovoltaïques et de batteries solaires Solarwatt a enregistré un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en France en 2022.

Selon Ian Bard, directeur technique et commercial de Solarwatt France, cette croissance est liée à « un vif engouement aussi bien des particuliers que des professionnels, conscients des enjeux environnementaux et de l’urgence climatique et énergétique à laquelle nous devons faire face ».

Engagé en faveur de la neutralité carbone

Le lancement, en mars 2022, d'un nouveau panneau photovoltaïque Solarwatt Panel classic, labellisé bas-carbone, a également renforcé l'engagement de l'entreprise en faveur de la neutralité carbone, qui tend à se positionner comme un acteur incontournable pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.

« Les technologies photovoltaïques sont aujourd’hui matures mais nous devons rester vigilants face aux lourdeurs administratives et aux défis socio-économiques plus grands encore », souligne Ian Bard.

Pour répondre à la demande croissante des énergies renouvelables en France, l'industriel a pu s'appuyer sur un réseau de 150 partenaires installateurs, avec pour objectif d'avoir au moins un partenaire installateur dans chaque département de France.

L'entreprise produit ses systèmes photovoltaïques directement sur le continent européen, avec la plus grande usine de fabrication de panneaux bi-verre et de systèmes de stockage solaire d'Europe.

A l'occasion de ses 30 ans d'existence, le fabricant vise une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 30 % en 2023 et ambitionne de doubler sa surface logistique, tout en poursuivant son ancrage territorial. Solarwatt annonce également avoir renforcé sa politique de recrutement pour atteindre un effectif de 16 collaborateurs en France d'ici fin 2023.

Marie Gérald

Photo de une : © Solarwatt