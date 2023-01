Quels ont été les travaux de rénovation énergétique les plus plébiscités en 2022 ? Vie pratique | 05.01.23

Dans un contexte de flambée des prix des énergies, les Français se tournent de plus en plus vers les travaux de rénovation énergétique pour faire baisser leurs factures énergétiques et améliorer le confort thermique de leur logement. Mais quels ont été les travaux les plus plébiscités en 2022 ? C’est à cette question que tente de répondre Hellio à travers une étude.

Alors que l’année 2022 vient de s’achever, Hellio dresse le bilan des travaux de rénovation énergétique les plus fréquemment demandés par les Français. Pour cela, le spécialiste des économies d’énergie s’est appuyé sur les réponses de ses internautes à la question « Quel est votre projet ? », et a comparé l’évolution des résultats entre 2021 et 2022. Les travaux d’isolation toujours en tête En 2021, l’isolation des combles ou toiture était le projet le plus plébiscité, avec 46,4 % des demandes, suivi par l’installation de chaudière gaz. En 2022, les cartes ont été rebattues, et c’est l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), qui arrive en tête des recherches, avec 27,7 %, suivie par l’installation de pompe à chaleur (PAC), avec 17 %. Évolution des travaux les plus plébiscités entre 2021 et 2022. Source : Hellio Ainsi, l’isolation reste en tête des travaux les plus plébiscités, ce que salue Hellio, qui rappelle qu’elle doit être privilégiée avant le changement du système de chauffage, alors qu’une mauvaise isolation du toit peut engendrer jusqu’à 30 % de déperditions de chaleur. L’essor des PAC et des panneaux photovoltaïques L’évolution est également particulièrement marquée pour les demandes d’installation de panneaux photovoltaïques (passant de 1,9 % en 2021 à 12,4 % en 2022), pour la rénovation globale (de 0,4 % à 7,4 %), et pour l’ITE (de 12,7 % à 27,7 %), et ce malgré la baisse de la prime énergie dans le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Inversement, on constate une chute des demandes pour l’isolation des combles, de 46,4 % à 13,7 %, certainement liée à l’arrêt des offres à 1 €. Côté chauffage, les pompes à chaleur et les chaudières biomasse ont de plus en plus le vent en poupe. Le succès des PAC et des chaudières biomasse pouvant en partie s’expliquer par le coup de pouce chauffage instauré le 15 avril dernier. À l’inverse, les installations au gaz déclinent de 6 points - sans doute en raison de la guerre en Ukraine et de l’explosion du prix du gaz - bien qu’elles représentent toujours 9,9 % des demandes. Évolution des demandes par type de chauffage. Source : Hellio Claire Lemonnier

