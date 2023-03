MATILDE, le nouveau laboratoire commun dédié aux matériaux inorganiques

Le laboratoire commun MATILDE a pour vocation de mieux comprendre les spécificités des matériaux inorganiques, et ce, avec l'objectif d’améliorer leur durée de vie et de réduire leur empreinte carbone. Pour ce faire, plusieurs experts en sciences des matériaux issus de la recherche académique et industrielle vont devoir s’associer.

Mettre en commun les expertises au service des matériaux inorganiques

Ce sont les laboratoires MATEIS (INSA Lyon/UCBL/CNRS) et LAMCOS (INSA Lyon/CNRS), ainsi que trois centres de recherche de Saint-Gobain - Saint-Gobain Recherche Provence, Saint-Gobain Recherche Compiègne et Saint-Gobain Recherche Paris - qui ont associé leurs équipes et leurs expertises pour créer le laboratoire commun « hors les murs » MATILDE, pour MATériaux inorganiques : stratégies Innovantes pour contrôLer l’enDommagEment.

Ce laboratoire éphémère, créé pour cinq ans, a pour ambition d’apprendre à maîtriser l’endommagement des matériaux dans différents environnements en développant des méthodes avancées d’identification de l’endommagement et des stratégies innovantes de conception du matériau et de sa microstructure.

L’originalité de MATILDE réside dans l’alliance de compétences sur les matériaux, leurs procédés de mise en forme à l’échelle du laboratoire ou du pilote industriel, leur caractérisation microstructurale, et en simulation numérique.

« Cette collaboration avec le CNRS, l’INSA Lyon et l’UCBL contribuera à élaborer des matériaux plus performants, tout en réduisant leur empreinte carbone et l’utilisation des ressources de la planète. Elle s’inscrit ainsi dans la stratégie d’innovation durable de Saint-Gobain », a réagi Anne Hardy, directrice de l’Innovation de Saint-Gobain.

Un laboratoire pour renforcer les liens entre les différents experts

La naissance à venir du laboratoire commun MATILDE va également servir à renforcer les liens historiques et les coopérations déjà actives entre les partenaires.

Pour le CNRS et Jean-Luc Moullet, son directeur général délégué à l’innovation, la création de MATILDE est « un atout supplémentaire pour apporter des réponses au défi écologique ». Le partenariat, à l’origine de la création du laboratoire commun, vient aussi « renforcer des liens solides et féconds » sur la thématique écologique « avec Saint-Gobain, leader de la construction durable ».

Pour Marie-Christine Baietto, directrice de la recherche et de la valorisation de l’INSA Lyon, « ce laboratoire commun s’inscrit complètement dans la stratégie de l’établissement, au sein de la Transition Énergétique, environnementale, écologique et la stratégie de notre recherche qui promeut une approche systémique pour explorer des problématiques en combinant les compétences disciplinaires de plusieurs laboratoires ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock