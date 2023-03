Le Parlement européen adopte la directive DPEB révisée

Le texte adopté réhausse le niveau d’ambition des rénovations des logements individuels et collectifs classés G, qui devront être classés E en 2030 et D en 2033. Côté bâtiments publics et tertiaires, ces derniers vont également devoir être rénovés, avec comme objectif une classe de performance énergétique minimale de E d’ici à 2027 et D d’ici à 2030.

La directive s’appuie sur des normes minimales de performance énergétique qui couvriront l’ensemble du parc d’ici 2035, pour atteindre la neutralité carbone du parc immobilier européen d’ici 2050. Les États membres pourront bénéficier d’une certaine marge de flexibilité, à travers des dérogations limitées à 22 % maximum du parc résidentiel. Une limite permettant la stabilité du marché de la rénovation.

Une décision réjouissante pour la filière des laines minérales isolantes

La filière des laines minérales isolantes salue l’adoption d’une feuille de route claire et indispensable pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en Europe. Pour la filière, ce vote représente une avancée majeure pour lutter contre le changement climatique, protéger les ménages et les entreprises de l’inflation des prix de l’énergie, renforcer sa souveraineté énergétique et créer des emplois locaux.

Elisabeth Bardet, vice-présidente du FILMM, se félicite de cette adoption : « Les dispositions adoptées sont alignées avec la trajectoire française fixée par la loi Climat et Résilience. L’adoption de la révision de la directive donne ainsi un signal fort à l’ensemble des filières industrielles françaises amont et aval, mobilisées en faveur de la massification de la rénovation énergétique ».

Un trilogue aura lieu très prochainement entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne pour arrêter le texte final de la directive. Dans le cadre de ces négociations, la filière appelle le Gouvernement français à défendre le maintien de l’ambition votée au Parlement, pour assurer l’alignement du cadre européen avec les engagements nationaux en matière de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock