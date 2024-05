Alors que 46 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année par le secteur du bâtiment, le réemploi est une solution sur laquelle misent Articonnex et Veolia. Grâce à leur collaboration, ces deux partenaires sont parvenus à réemployer 16 tonnes de matériaux en un an sur la déchetterie professionnelle de la Barre-Thomas, près de Rennes.

Un an après avoir lancé un partenariat pour favoriser l’économie circulaire au sein du bâtiment, Veolia et Articonnex dressent un premier bilan.

Depuis sa création début 2021, Articonnex a remis sur le marché près de 6 000 tonnes de matériaux issues du réemploi. Son objectif : récupérer et revendre des matériaux et produits de seconde main à prix réduit pour réduire l’extraction de nouvelles matières premières, et le gâchis.

Le partenariat signé entre Veolia et Articonnex début 2023 a quant à lui permis de donner une seconde vie à environ 16 tonnes de matériaux réceptionnés dans la déchetterie de la Barre-Thomas, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), gérée par Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets.

Un partenariat « gagnant-gagnant »

« Les artisans sont satisfaits de ce partenariat qui leur permet de réduire le gaspillage, donner une seconde vie aux matériaux quand cela est possible et de "faire une bonne action". C’est du gagnant-gagnant, les efforts des artisans sont récompensés puisque les matériaux récupérés en vue de leur réemploi sont repris à titre gracieux. Il s’agit donc pour eux d’une économie sur le traitement des déchets », explique Christophe Loyeau, directeur des services aux entreprises chez Veolia.

En plus des activités sur le site de la Barre-Thomas, Veolia a réalisé plusieurs opérations ponctuelles, en proposant à Articonnex des lots de matériaux réemployables provenant de clients industriels. Parmi ces produits : des chutes de production de menuiseries, des caisses métalliques pliables, ou encore des tuyaux PVC.

« Cette collaboration présente un caractère vertueux, puisque ces matériaux sont récupérés avant même d’être considérés comme des déchets. Grâce à notre réseau d’entrepôts-magasins, nous sommes en mesure de recevoir plusieurs centaines de tonnes de matériaux par an, que nous proposons ensuite à la vente au plus grand nombre. Aux côtés de Veolia, nous avons élaboré une solution unique pour les professionnels du bâtiment et les industriels, inscrivant ainsi notre démarche dans une gestion responsable des matériaux », souligne Emmanuel Morel, co-fondateur d’Articonnex.

Convaincu par cette approche, Veolia entend désormais poursuivre ce partenariat, et développer de nouvelles zones de réemploi dans différents sites du centre-ouest de la France. Rappelons que depuis la mise en place de la REP PMCB, la question du réemploi et du recyclage des déchets du bâtiment a pris de l'ampleur dans l'Hexagone.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock