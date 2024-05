Quel avenir pour la rénovation globale et performante des bâtiments ?

Ce 28 mai, le Comité Stratégique de Filière Industries Pour la Construction (CSF IPC) a présenté son livre blanc pour une rénovation globale et performante des bâtiments. L’objectif : rappeler les défis et les solutions existantes pour atteindre les objectifs climatiques de la France en matière de rénovation énergétique.

Pierre-Etienne Bindschedler, président du CSF IPC et PDG de Soprema, a introduit la conférence en rappelant l’urgence de la transition énergétique dans le secteur de la construction et a souligné que, malgré les nombreux discours et engagements politiques au fil des ans, « les actions concrètes ont souvent manqué de suivre ».

Il en a profité pour évoquer l'importance de la contribution du secteur du bâtiment à ces objectifs, en raison de sa part significative dans la consommation énergétique et les émissions de CO2. En effet, comme le rappelle M. Bindschedler, le domaine du bâtiment représente plus de 40 % de l'énergie consommée en France.

Le double avantage d'un bâtiment performant

Jonathan Chemouil, directeur innovation technique du groupe Demathieu-Bard, a ainsi rappelé que la Commission européenne a introduit le Pacte vert pour l'Europe en 2019, visant à rendre l'Europe neutre en carbone d'ici 2050.

En France, la planification écologique prévoit une réduction de 60 % des émissions de CO2 d'ici 2030, avec une attention particulière mise sur la rénovation globale et performante des bâtiments.

Il a expliqué que la massification de la rénovation globale performante est cruciale pour atteindre ces objectifs. C’est pourquoi, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) prévoit la rénovation performante de 500 000 logements par an jusqu’en 2030, puis 900 000 entre 2030 et 2050. Pourtant, seuls 50 000 logements ont été rénovés de manière performante en 2023.

Dans ce contexte, M. Chemouil a souligné l'importance de la rénovation globale en expliquant « qu'atteindre les objectifs fixés par la SNBC représente l’équivalent de la production de 65 centrales nucléaires, à échéance 2050 ».

Ce dernier a aussi mentionné « les avantages doubles » d'un bâtiment performant. D’une part, « il compense ses besoins futurs en électrification par ses gains d’efficacité énergétique », et d'autre part, « il peut produire de l’énergie renouvelable grâce à des technologies comme le photovoltaïque, le solaire thermique, la biomasse et la géothermie ».

Des prêts bancaires de longue durée

Au travers de son livre blanc, le CSF IPC propose ainsi de lancer trois chantiers d’innovation pour faire émerger une filière de la rénovation globale et performante des bâtiments.

En premier lieu, il appelle à « une garantie de performance pour déclencher la prise de décision : le propriétaire, qu’il soit public ou privé, ne sera prêt à investir que s’il a l’assurance que les économies prévues seront effectives ». Dans cette optique, le comité de filière prône «l'émergence de prêts bancaires de longue durée, et d'aligner la durée des financements sur le retour sur investissement (de la rénovation) avec des prêts de type immobilier qui auraient une durée de l'ordre de 20 à 25 ans », indique le document.

Puis, il recommande une « évolution des modes constructifs », car selon les auteurs du rapport, « il n’y a actuellement pas de changement de modèle économico-technique de la filière de la construction au profit de la rénovation. Or, le savoir-faire pour une rénovation performante existe, comme en témoignent de nombreux exemples ».

Et enfin, il met en évidence « la coordination des acteurs sur les territoires », qui, toujours selon les auteurs, devrait « permettre l’émergence de champions régionaux de la rénovation globale et performante ».

Le CSF IPC appelle par ailleurs à la mise en place d’un programme d’expérimentation dans deux régions pilotes : le Grand Est et l’Occitanie. Ce programme, intitulé Rénobâti, permettra d’accompagner techniquement et financièrement des territoires portant des programmes ambitieux de rénovation performante qui devront intégrer tous les types de bâtiments (maisons individuelles, copropriétés, tertiaire public, tertiaire privé, parc social, passoires thermiques, etc.).

Pour télécharger le livre blanc, c'est ici.

Marie Gérald

Photo de une : ©Bpifrance