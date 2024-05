L’entreprise Technal, spécialisée dans les systèmes de menuiseries aluminium, a entamé depuis plus de six ans un programme pour la décarbonation du bâtiment. Création de sa propre filière de recyclage, investissements sur son site de production toulousain ou encore développement d’une offre entièrement éco-conçue… Tour d’horizon des actions en cours et à venir pour la marque.

Réduire de 50 % ses émissions de CO2 d’ici à 2025. Voilà un objectif ambitieux que s’est fixé l’entreprise Technal, spécialisée dans les systèmes de menuiseries aluminium. Pour cela, la marque française s’est lancée en 2018 dans un vaste programme pour la décarbonation du bâtiment.

Un programme qui se traduit par divers engagements qui n’ont pas été pris uniquement vis-à-vis des clients de Technal et du marché, mais aussi et surtout vis-à-vis de l’environnement. Car comme le souligne Veronica Garcia-Mandon, responsable circularité Hydro Building Systems, « nous n’avons qu’une seule planète ».

La certification, gage d’une vraie volonté de décarbonation

Ces engagements se manifestent notamment par diverses certifications, qui viennent confirmer tous les efforts fournis par Technal en matière d’économie circulaire. « Quand on parle d’éco-conception et de matériaux vertueux, on parle de la chaîne de valeur de l’aluminium, notamment avec la certification ASI », explique Mme Garcia-Mandon.

Cette certification ASI, pour Aluminium Stewardship Initiative, consiste en un process standard international en matière d’évaluation de la durabilité pendant toute la durée de vie utile de l’aluminium, depuis son obtention et sa production jusqu’à son utilisation et son recyclage.

Les efforts de la marque française en termes d’économie circulaire se traduisent également par son matériau certifié en aluminium recyclé post-consommation, dont Hydro Circal 75R, lancé en 2019 avec une empreinte carbone de 2,3 kg de CO2e/kg d’aluminium et qui, grâce à des investissements continus, atteint depuis janvier 2024 une empreinte carbone réduite d’1,9 kg de CO2e/kg d’aluminium. Celui-ci présente la particularité d’être composé à 75 % d’aluminium recyclé, et est utilisé dans tous les produits de la marque.

Hydro Circal 100R intègre quant à lui 100 % d’aluminium recyclé. Il permet ainsi de proposer depuis 2023 des profilés dont l’empreinte est proche de zéro (0,5 kg de CO2e/kg d’aluminium en moyenne), soit la plus faible au monde. Cet aluminium est 25 % plus cher que l’Hydro Circal 75R et ne peut être utilisé que pour des projets bien spécifiques.

Une nouvelle filière de recyclage pour un recyclage à l’infini

Technal a également mis en place une nouvelle filière de recyclage qui lui est propre, qui a pour objectif « de proposer à nos clients une offre complète et circulaire », explique Veronica Garcia-Mandon. « On va pour cela aller récupérer l’aluminium des anciennes menuiseries dans les chantiers de rénovation. Une fois récupéré, on le réincorpore dans nos circuits », ajoute la responsable.

Pour que l’aluminium puisse réintégrer le circuit, il est trié après récupération avant d’être transformé en chips d’aluminium. Ces derniers sont ensuite envoyés dans les sites Hydro pour y devenir des billettes d’aluminium Hydro Circal 75R ou 100R.

L’Italie, nouvelle terre à conquérir pour l’aluminium Hydro Circal

La marque française annonce également d’importants investissements dans sa fonderie d’Atessa, en Italie. Ces investissements majeurs vont lui permettre de produire des billettes d’aluminium en Hydro Circal. L’usine va ainsi pouvoir diversifier sa production qui ne produisait jusque-là que de l’aluminium standard. Sa capacité de production va également augmenter, pour atteindre une capacité maximale de 20 000 tonnes/an en aluminium standard et de 20 000 tonnes/an en aluminium Hydro Circal.

Grâce à cette implantation en Italie, le maillage territorial va s’améliorer et la marque va ainsi pouvoir répondre à la demande grandissante du marché. On peut ajouter à cela une diminution de l’impact du volet transport sur l’empreinte carbone globale. « L’objectif de production des premières billettes Circal est fixé à l’été 2026 », annonce Mme Garcia-Mandon.

Les efforts de décarbonation se ressentent sur le site Toulousain

Représentatif de ses ambitions de réduction de 50 % de son empreinte carbone à l’horizon 2025, le site de production de Toulouse, terre d’origine de la marque, montre déjà de très bons résultats pour ce qui est de la baisse des émissions de CO2.

Cette baisse s’illustre notamment par une réduction de -65 % de l’empreinte carbone sur le matériau, notamment grâce à l’utilisation de l’aluminium Hydro Circal. La consommation électrique du site a également réduit de -20 %. Une baisse dûe notamment à l’arrêt de la chaîne horizontale de laquage, au remplacement du four à billette ou encore au changement des éclairages.

Les investissements ne vont pas s’arrêter là, puisque d’ici 2025, le four de laquage sera remplacé par une solution électrique, ce qui devrait permettre de réduire d’environ 60 % les émissions de CO2.

Des gammes éco-conçues

Les démarches de décarbonation de Technal passent également par les produits proposés par la marque. Avec sa Façade Tantale, présentée en 2022, et sa nouvelle gamme Fenêtre et Porte Soleal Next, Technal devient ainsi le seul gammiste à proposer à ses clients une offre « Façade, Fenêtre et Porte » éco-conçue et totalement renouvelée en deux ans.

« Ces gammes éco-conçues sont là pour répondre aux attentes du marché qui évoluent, mais aussi aux nouvelles réglementations qui sont de plus en plus exigeantes », comme l’explique Kristel Bariolet, responsable marketing Technal. Des produits composées à 75 % d’aluminium recyclé, qui sont aussi à 95 % recyclables.

Technal ne souhaite cependant pas s’arrêter là pour ce qui est de la performance de ses produits, puisque la marque s’engage, d’ici 2025, à atteindre au moins 80 % de matériaux recyclés et 100 % de matériaux recyclables.

La marque travaille également plus largement sur les matériaux avec ses fournisseurs. Ils ont par exemple généralisé l’utilisation des barettes en polyamide recyclé pour l’ensemble des nouvelles gammes et des joints TPE en caoutchouc issus du recyclage.

Pour le service client, Technal va lancer la version 9.0 de TechDesign

En plus de ses ambitions environnementales, Technal a également fait d’importants efforts d’innovation concernant son service client, avec notamment le lancement à venir de la version 9 de son logiciel TechDesign.

Ce logiciel clé en main assure le chiffrage, la validation des commandes et le pilotage de la production de tous les produits de l’offre Technal, avec la possibilité de paramétrer si besoin des composants complémentaires. La version 9.0 sera déployée avant l’été auprès de tous les clients menuisiers Technal.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L