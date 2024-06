Quels comportements des Français face aux fortes chaleurs ? (baromètre)

À l’approche de l’été, qui s’annonce encore plus chaud que les précédents selon les prévisions météorologiques, les Français sont en quête de solutions pour rafraîchir leur intérieur. Pour en savoir plus sur le comportement de ces derniers vis-à-vis des fortes chaleurs, un baromètre a été réalisé par Airton, spécialiste français des climatiseurs réversibles.

Face aux chaleurs extrêmes que traverse le pays à cette période de l’année, les Français s’organisent au mieux pour rendre ces étés les plus agréables qui soient. Ainsi, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir.

Ainsi, Airton, spécialiste français des climatiseurs réversibles, dévoilé son baromètre pour mieux se rendre compte des comportements adoptés par les Français pour faire face à ces étés de plus en plus caniculaires.

Attention aux idées reçues

Celui-ci révèle par exemple que 44 % des Français estiment que fermer les fenêtres dès le matin est la meilleure solution pour se rafraîchir en cas de fortes chaleurs. Une idée reçue, selon Airton, qui indique qu'il est plus judicieux de profiter au maximum de la fraîcheur matinale en laissant les fenêtres ouvertes, jusqu’à ce que la température extérieure dépasse celle de l’intérieur.

Plus efficace et plus durable, l’installation d’un climatiseur apparaît comme étant un choix plus pertinent. Celui-ci permet de réguler précisément la température intérieure et de déshumidifier l’air pour un confort optimal. Par ailleurs, Airton recommande d’opter pour un climatiseur réversible qui permet également de se chauffer l’hiver, supprimant ainsi l’utilisation des chauffages électriques, très énergivores.

L’aspect économique, premier critère d’achat pour un climatiseur

27 % des Français reconnaissent d’ailleurs les climatiseurs comme étant le moyen de refroidissement le plus économique qui soit, notamment chez les propriétaires (32 %). Une différence qui s’explique par le fait que les propriétaires ont un intérêt direct à investir dans des solutions de climatisation performantes et durables pour leurs logements. Une installation de qualité permet en effet de réaliser des économies sur le long terme, tant sur les factures d’électricité que sur l’entretien.

Mais pour se procurer ce type de solutions, combien les Français sont-ils prêts à mettre ? D’après le baromètre, 35 % des Français seraient prêts à investir moins de 1 000 euros pour un climatiseur, et 19 % entre 1 001 et 2 000 euros, soit 54 % qui se situent dans ces budgets.

À ce propos, le coût d’un climatiseur apparaît comme étant le principal critère d’achat pour 58 % des Français. Un taux encore qui apparaît plus élevé chez les 45-54 ans (65 %). L’efficacité énergétique du produit apparaît comme le deuxième critère d’achat le plus important pour les Français. 42 % d’entre eux considèrent que les performances en termes d’économies d’énergie sont un facteur déterminant dans leur décision d’achat.

