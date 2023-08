Le groupement Actibaie réagit Dans la foulée de l'annonce du ministre de s'attaquer aux problèmes liés à la chaleur dans les logements, le groupement Actibaie, syndicat professionnel du bâtiment affilié à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), s'est félicité d'une décision aussi forte. Cette dernière va dans le sens des propositions avancées par le syndicat et par la Fondation Abbé Pierre. « Le gouvernement a bien compris l'urgence de faire face à l'intensification des vagues de chaleur, comme celle qui frappe actuellement la France. C'est un premier pas dans la bonne direction. Si le retour d'expérience est bon, il faudra également l'élargir vers d'autres dispositifs comme les Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) et la TVA réduite », précise Hervé Lamy, délégué général au groupement Actibaie. « Nous attendons néanmoins de voir les contours du dispositif, à savoir le budget qui sera alloué à ces aides et les gestes de rénovation qui seront intégrés à MaPrimeRénov'. Nous espérons que toutes ls solutions seront considérées pour efficacement protéger les Français de la chaleur et ainsi limiter le recours croissant à la climatisation », conclut Hervé Lamy.