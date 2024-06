Valorisation des déchets : Saint Maclou choisit Urbyn

L’économie circulaire fait aujourd’hui partie des objectifs de la plupart des industriels du bâtiment. C’est le cas de l’enseigne Saint Maclou, spécialiste des revêtements de sols, qui fait appel à Urbyn pour le tri et la valorisation de ses déchets.

Créée en 2018, l’entreprise Urbyn propose aux entreprises de valoriser leurs déchets, grâce à la collecte par des acteurs locaux. Une plateforme leur permet également d’assurer la traçabilité des déchets, de piloter leurs engagements réglementaires, et d’optimiser la valorisation.

L’entreprise annonce avoir été choisie par l’enseigne l’enseigne Saint Maclou pour la récupération et la valorisation de ses déchets et revêtements de sols.

Parvenir à 0 % d’enfouissement et 100 % de valorisation

Cette collaboration a débuté en 2023 avec un diagnostic des déchets issus des activités de distribution et de pose des magasins Saint Maclou. Parmi les déchets les plus fréquemment récoltés : des revêtements de sols usagés, mais aussi du carton, du plastique, des mandrins et des palettes.

La mesure précise du tonnage de la production de déchets des 140 magasins Saint Maclou a permis de cibler 62 sites prioritaires, dans lesquels la stratégie sera davantage axée sur le tri des déchets. Le but : que les sites qui affichaient moins de 10 % de valorisation des déchets atteignent un taux d’au moins 25 %.

L’objectif de ce partenariat ? Parvenir à 0 % d’enfouissement, et à 100 % de valorisation matière pour les déchets industriels et tertiaires valorisables, ainsi que pour tous les produits Saint Maclou d’ici fin 2026.

Selon Saint Maclou, le premier reporting annuel de production de déchets a déjà permis de montrer une amélioration en 2023.

« Les résultats d’audit nous ont été fournis rapidement et avec une analyse experte et pertinente des différents objectifs. Urbyn nous accompagne sur les différentes phases de la gestion de nos déchets et nous en sommes très satisfaits », témoigne ainsi Refki Fejzovit, conducteur de travaux chez Saint Maclou.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock