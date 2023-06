En plus de rafraîchir une habitation en cas de forte chaleur comme un climatiseur classique, le climatiseur réversible permet également de produire de l’air chaud. En mode rafraîchissement, le climatiseur réversible rejette la chaleur de l’intérieur du logement à l’extérieur. En mode chauffage, l’appareil va alors puiser des calories de l’extérieur afin de produire de la chaleur.

Le fonctionnement d’une clim réversible

En été, l’unité intérieure de la clim réversible capte l’air du logement, afin de le transmettre au module extérieur qui va alors l’expulser. En parallèle, l’unité intérieure souffle un air frais, grâce à un système de transfert d’énergie, dont le fluide frigorigène est à l’origine.

Le fluide frigorigène est un fluide liquide ou gazeux permettant de transporter la chaleur. Il est utilisé aussi bien pour la production de chaleur que de froid.

En mode chauffage, c’est l’inverse qui se produit. Quatre composés de la clim réversible assurent la production de chaleur : l’évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Les calories de l’air extérieur puisées par l’évaporateur sont transmises au fluide frigorigène qui les transporte vers l’unité intérieure. Le fluide est passé à l’état gazeux par le compresseur augmentant sa température. Cette chaleur est diffusée par le condenseur dans l’ensemble du logement. Enfin, le détendeur permet de redémarrer un nouveau cycle. Son fonctionnement est finalement similaire à celui d’une pompe à chaleur air-air.

Clim réversible : opter pour une clim Inverter

La technologie Inverter est un mode de fonctionnement du compresseur moins énergivore permettant d’éviter les variations de température et contribuant ainsi à la stabilité thermique du logement. Alors qu’un climatiseur classique alterne démarrages et arrêts du compresseur pour maintenir la température souhaitée, le mode Inverter ajuste la puissance du compresseur en fonction de la température ambiante. Par rapport à un modèle classique, un modèle Inverter permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.

Quelles options choisir pour une clim réversible ?

Vous pouvez désormais opter pour des climatiseurs pilotables directement à l’aide d’une télécommande ou à l’aide d’un téléphone portable si le modèle est connecté au Wi-Fi.

Un climatiseur réversible connecté permet de contrôler différents paramètres :

La température souhaitée

La vitesse de ventilation

L’inclinaison des volets de soufflage

Il est également possible d’instaurer des programmes, afin que, par exemple, la clim réversible se mette en route juste avant votre retour du travail.

Il existe également des modèles de clim réversible avec purificateur d’air afin d’améliorer la qualité de l’air du logement. Il existe différents niveaux de filtres qui peuvent aujourd’hui être combinés : des filtres pour les poils d’animaux et la poussière, des filtres contre les odeurs, des filtres antiacariens, des filtres anti-moisissures…



Clim réversible ou pompe à chaleur ?

Même si ce sont deux systèmes différents, le climatiseur et la pompe à chaleur ont finalement un fonctionnement similaire. Leur différence réside dans l’usage. À l’inverse d’une clim réversible qui a vocation à refroidir une pièce et produire occasionnellement de la chaleur, la pompe à chaleur est un système de chauffage capable d’offrir du refroidissement.

La pompe à chaleur est conseillée pour les personnes recherchant une performance optimale en mode chauffage. Au contraire, la clim réversible est destinée aux individus, qui habitant dans des régions chaudes, cherchent un moyen de se rafraîchir lors des périodes de forte chaleur.

Les avantages d’une clim réversible

En plus d’assurer un confort thermique en été comme un hiver, une clim réversible est un gain de place pour les petites surfaces. Vous pouvez en effet produire du frais et de la chaleur avec seulement un appareil. Son installation permet également d’assainir l’air de la pièce.

Enfin, selon le type de climatiseur choisi, vous pourrez réaliser des économies sur votre consommation d’énergie. La consommation d’une clim réversible est plus faible qu’un chauffage électrique par exemple. Attention, durant les périodes de grand froid, le climatiseur aura cependant besoin d’avantage d’énergie afin de réchauffer l’air très froid puisé à l’extérieur.



Les différents types de climatiseur réversible

Les systèmes de clim réversible pour une seule pièce

Si vous souhaitez équiper une seule pièce du logement, deux types de clim réversible sont disponibles sur le marché :

Le monobloc mobile : il se compose d’une seule unité destinée à demeurer à l’intérieur de l’habitation. Généralement équipé de roues, il peut facilement être déplacé. Ce modèle n’a pas de groupe extérieur. Un tuyau permet de récupérer l’air extérieur et ses calories pour les refroidir ou les chauffer. Généralement, ce tuyau passe par une fenêtre ou par un trou percé sur le mur si le modèle monobloc est fixé au mur.

: il se compose d’une seule unité destinée à demeurer à l’intérieur de l’habitation. Généralement équipé de roues, il peut facilement être déplacé. Ce modèle n’a pas de groupe extérieur. Un tuyau permet de récupérer l’air extérieur et ses calories pour les refroidir ou les chauffer. Généralement, ce tuyau passe par une fenêtre ou par un trou percé sur le mur si le modèle monobloc est fixé au mur. Le système split, aussi appelé monosplit : il s’agit d’un système fixe divisé en deux unités, dont l’une est à installer dans la pièce et l’autre à l’extérieur. Cette dernière permet à la fois l’évacuation de l’air et l’isolement du bruit. Les deux unités sont reliées par une gaine contenant des liaisons frigorifiques, qui chauffent ou refroidissent l’air selon le mode choisi.

Voyons maintenant les autres différences entre ces deux appareils.



Avantages Inconvénients Monobloc mobile Prix moins élevé

Pas de travaux d’installation

Se déplace d’une pièce à l’autre Mauvaise classe énergétique : consommation élevée d’électricité

Peu performante

Peu économique Système split Performance et fiabilité plus importante Limité à une seule pièce

Attention, tous les modèles dits monobloc et monosplit ne sont pas obligatoirement réversibles. Lorsqu’ils sont équipés d’une fonction chauffage, ces deux modèles sont un bon complément d’appoint en période de mi-saison. Cependant, ils ne sont pas adaptés aux besoins d’un logement lors des périodes hivernales.

Les systèmes de clim réversible pour plusieurs pièces

Il existe actuellement deux modèles de clim réversible permettant de rafraîchir et de chauffer plusieurs pièces du logement :

La clim multi-split : ce système permet de raccorder jusqu’à 5 splits à la même unité extérieure. Placés dans les pièces de son choix, tous les splits sont reliés de manière individuelle à l’unité extérieure grâce à une goulotte.

: ce système permet de raccorder jusqu’à 5 splits à la même unité extérieure. Placés dans les pièces de son choix, tous les splits sont reliés de manière individuelle à l’unité extérieure grâce à une goulotte. La clim gainable : ce système nécessite d’installer l’unité intérieure dans les combles ou le faux-plafond d’une habitation. L’air est alors diffusé dans les différentes pièces du logement grâce à un réseau de gaines et des grilles de ventilation.



Avantages Inconvénients Système multi-split Permet de chauffeur plusieurs pièces Complexe à installer

Nécessite un entretien régulier Climatisation gainable Silencieux

Discret

Permet de chauffeur plusieurs pièces Prix élevé

Le prix d’une clim réversible

Plusieurs facteurs rentrent en compte dans le coût final de l’installation d’une clim réversible :

La marque du climatiseur

La puissance, exprimée en kW, de la clim réversible et sa consommation

Les différentes options du climatiseur : programmateur, détecteur de mouvement, technologie inverter, purificateur d’air…

Le type d’installation et sa complexité

Le niveau sonore

La casse énergétique

Le coefficient d’efficacité frigorifique



Type de climatiseur réversible Prix Climatiseur monobloc Entre 300 et 2 500 euros Climatiseur monosplit Entre 350 et 4 000 euros Climatiseur multi-split Entre 1 500 et 10 000 euros Climatiseur gainable À partir de 10 000 euros

L’installation d’une clim réversible par un professionnel, autrement dit par un technicien frigoriste, coûte en moyenne 800 euros TTC pour la pose d’un système monosplit et aux alentours de 1 500 euros TTC pour une installation multi-split.

Un entretien et nettoyage régulier de la clim réversible sont nécessaires afin de prolonger sa durée de vie. Il est conseillé de nettoyer les filtres des appareils tous les 6 mois. Par ailleurs, il est conseillé de souscrire à un contrat d’entretien (environ 150 euros TTC par an) afin de réviser la clim réversible de manière régulière et plus particulièrement le fluide frigorigène.

Quelles aides pour installer une clim réversible ?

L’installation d’une clim réversible est considérée comme relevant de travaux de confort et non de transition énergétique. De ce fait, les aides sont peu nombreuses.

Vous pouvez bénéficier de la prime CEE (Certificats d'Économie d'Énergie). Aussi appelée Prime énergie, elle a pour objectif de financer les travaux d'économie d'énergie. Mises en place par l’État, les aides CEE sont versées par certaines entreprises, en majorit par les fournisseurs d’énergie.

Les climatiseurs réversibles bénéficient également d’une TVA réduite à 10 % sur leur installation si vous passez par un artisan ou une entreprise disposant du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alexandre Masson