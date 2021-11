Construction hors-site : Plurial Novilia s’unit avec la start-up Muance

Lundi 15 novembre, Plurial Novilia, bailleur social d’Action Logement a annoncé la signature d’un partenariat avec la start-up Muance, spécialisée dans la construction hors-site. L’idée ? Produire 90 logements sociaux dans la Métropole du Grand Reims.

Cela fait deux ans qu’on observe « une nette baisse dans la production de logements locatifs sociaux à l’échelle nationale, du fait de la pandémie mais pas seulement. Or la demande, elle, tutoie des sommets et il faut donc une vraie mobilisation de l’ensemble des acteurs pour faire émerger des projets dans les meilleurs délais », expose Fabien Petit, président de Plurial Novilia.

C’est dans cette idée que le bailleur social d’Action Logement a noué un partenariat avec Muance, start-up spécialisée dans la fabrication de bâtiments, à l’aide de modules préfabriqués. Annoncée ce lundi 15 novembre, la signature de la collaboration vise un objectif : la production de 90 logements sociaux.

Les habitats seront produits dans le site industriel de Muance, prochainement installée à Vatry (51), dans la Métropole du Grand Reims. Ils seront répartis en cinq programmes de construction, petits collectifs comme maisons individuelles notamment à Fismes et Taissy, sur le territoire.

Ce dernier concentre une grande proportion de logements sociaux, mais dont plusieurs projets Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU) prévoient la démolition, sans perspective de remplacement.

« Nous avons étudié pendant plus de deux ans l’ensemble des systèmes constructifs modulaires existant pour déterminer les contours de notre offre », explique Lionel Morenval, fondateur de Muance. Ses solutions puisent dans les principes d’écoconstruction, afin d’assurer la légèreté et la flexibilité des modules tout comme leur performance thermique et acoustique.

Maquette du projet de logements sociaux par Plurial Novilia et Muance - Crédit : Emmanuel Coste

Ainsi, des bétons bas carbones ont été retenus pour les éléments structurels. L’isolant biosourcé employé provient de biomasses locales, telles que le miscanthus, disponible dans un rayon de plus 50 km du site industriel.

« La proximité de l’usine est un véritable atout pour limiter les coûts de transports et réduire l’empreinte écologique de la construction », commente Emmanuel Coste, l’architecte spécialiste de la construction hors-site à faible empreinte écologique, missionné pour le projet. Son agence s’appuie entre autres sur « la fabrication de modules volumétriques 3D entièrement aménagés, fabriqués en usine puis assemblés et raccordés sur site à la manière de briques de jeux de construction », détaille un communiqué du partenariat.

La collaboration tend de cette façon à limiter les risques de pénuries de matières premières, qui touchent encore le bâtiment et de gaspillage sur les chantiers, qui ont d'ailleurs impulsé la création de l’éco-organisme Valobat.

La démarche d’écoconstruction de Muance lui a valu le titre de lauréat « territoires d’industrie » de France Relance. Elle est également suivie de près par Action Logement, actionnaire de Plurial Novilia, afin d’éventuellement déployer le procédé constructif modulaire, qui n’est pas encore développé en France selon un récent baromètre.

Virginie Kroun

Photo de Une : Emmanuel Coste