Depuis 2004, la base INIES recense les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), et les Profils environnementaux produits (PEP) des produits du BTP dans le but d'évaluer leur impact sur l'environnement. A l'occasion de son baromètre 2020, l'Alliance HQE-GBC s'est félicitée d'une fréquentation encore en hausse, et de contributions toujours plus nombreuses. Certaines catégories de produits sont toutefois en retard, et l'organisme lance donc un appel aux fabricants.