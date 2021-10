La salle de bains, un lieu d'intimité de plus en plus connecté

Selon une récente étude d’Opinion Way, la salle de bains apparaît de plus en plus comme un espace où l'on réfléchit, où l'on trouve des idées, voire pour certains, elle apparaît même comme un lieu de confidence et de ressourcement. Zoom sur le nouveau comportement des Français dans leur salle de bains.

Réalisée en juin dernier par Opinion Way auprès de 1004 personnes pour Geberit, spécialiste des installations sanitaires, cette étude souligne l’émergence de nouveaux comportements des Français dans leur salle de bains.

La salle de bains devient un rendez-vous avec soi-même



La crise sanitaire de la Covid-19 aurait-elle eu un impact sur ces nouveaux comportements ? C’est en tout cas ce qu’estime le sociologue Ronan Chastellier : « Il y a une réappropriation de la salle de bains par les plus jeunes en tant que lieu de ressourcement, de retour sur soi et aussi de confidence et d’intimité. La salle de bains est un nouvel espace d’attention et d’intérêt pour une sorte de "moment parfait" ou "moment retrouvé" ».

Cette pièce de la maison se prête ainsi davantage aux confidences que dans le salon ou la cuisine. 44 % des 18-34 ans estiment que la salle de bains est même une sorte de« lieu refuge » en cas d’émotion pour se retrouver seul. « La salle de bains n’est plus seulement ce petit temple individuel du soin et de la beauté. C’est maintenant une sorte de boudoir, un lieu d’expression plus contrôlé et formel. Beaucoup d’émotions passent désormais par la salle de bains », précise l'enquête.

De plus, toujours d'après l'étude, 49 % des Français estiment que les hommes passent plus de temps dans la salle de bains, et 40 % d’entre eux pensent que c’est parce qu’ils prennent davantage soin d’eux-même. En effet, elle note que « l’investissement cosmétique masculin fait que les hommes fréquentent cette salle de bains de manière décomplexée. »

Un lieu connecté



56% des 18-24 ans et 47 % des 24-35 ans estiment que la salle de bains est le bon endroit pour réfléchir et trouver des idées. L'étude révèle notamment que c'est un véritable « lieu de reconnaissance »voire de« happening devant le miroir, en lien les désirs de visibilité générationnelle sur Instagram ou Tiktok. »

La salle de bain apparaît également comme un lieu médiatiquement intéressant, principalement pour les 25-34 ans. En effet, 34% d’entre eux considèrent que c’est dans cet espace, et par le biais de la radio, qu’ils prennent connaissance des informations. « C’est une entrée progressive dans la journée pour beaucoup de Français qui prennent d’abord connaissance de l’actualité dans leur salle de bains pour un flux qui ne va plus s’interrompre au fur et à mesure de la journée», souligne l’enquête.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock