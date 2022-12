Réseaux de chaleur : la bonne solution de chauffage pour l’hiver

Moins d'impact énergétique, environnemental et sur le porte-monnaie

Le réseau Amorce et la Fedene n'ont pas manqué de rappeler de manière chiffrée les avantages des EnR&R locales, qui représentaient en 2021 62,6 % de la chaleur livrée par les réseaux. La quantité d'énergie importée dans les réseaux de chaleur était de 33,8 %, donc bien inférieure aux solutions gaz naturel (importé à 94,7 %) ou fioul (importé à 98,6 %), assurant une alimentation continue. D'autant que l'empreinte carbone sur ces réseaux a été réduite en moyenne à 125 g CO² ACV /kWh, soit deux fois moins d'émissions de CO²/kWh en 10 ans et deux moins émissifs que des chaudières gaz ou fioul domestique. Le second atout des réseaux de chaleur concerne le portefeuille des Français. Plus de 75 % de la consommation énergétique des foyers du pays est dédiée au chauffage et à l’eau chaude sanitaire. Le prix de vente moyen de la chaleur livrée par les réseaux est resté relativement stable, avec une hausse de 1,5 % entre 2020 et 2021 pour les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % d’EnR, contre 23 % pour les réseaux moins vertueux, plus dépendants aux énergies fossiles. Le prix moyen de vente des réseaux de chaleur était de 80€ HT/MWh en 2021.